ATV ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Kuruluş Osman dizisinde bu hafta büyük hesaplaşmalar yaşandı. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta peş peşe dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kuruluş Osman 25.bölüm fragmanında hangi sahnenin ön plana çıkacağı iple çekilirken, son bölümde Yeşim Ceren Bozoğlu'nun rolünü üstlendiği Bahadır'ın annesi ve Dündar Bey'in eşi Hazal Hatun, Zöhre Hatun'un obadaki yemekleri zehirleyip dört bir tarafa tehlike tohumları saçtığının farkına varır varmaz herkese uyarı gerçekleştirdi. Alişar'ı etkisiz hale getiren Osman Bey'in uç bölgesindeki Moğol baskısını kırabilmek adına amansız bir mücadele sergilemesinin ardından Kuruluş Osman'da neler olacak? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KURULUŞ OSMAN 25.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Senaryosunu; Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın üstlendiği, genel yönetmenlik koltuğunda da Metin Günay'ın oturduğu, yetenekli oyuncu kadrosu, etkileyici olay örgüsü ve başarılı prodüksiyonu ile her hafta heyecan ve gerilim fırtınası estirerek izlenme rekorları elde eden Kuruluş Osman 25.bölüm fragmanı yayınlandı.
KURULUŞ OSMAN 25.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Diriliş Ertuğrul adlı dizi projesiyle beraber yakından bildiğimiz ve dünya çapında hatrı sayılır derecede başarılar elde eden Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığında bulunduğu, Fethi Bayram ve Ahmet Yılmaz'ın ise yönetmenliğinde yer aldığı Bozdağ Film imzasıyla ekrana taşınan Kuruluş Osman 25.bölümü 10 Haziran Çarşamba tarihinde saat 20:00'da hafızalarda derin bir iz bırakacak sahneleriyle televizyon ekranlarında seyircisini ağırlayacak.
KURULUŞ OSMAN 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası'nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek.
Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar'la evlendirilen Aygül'ün akıbeti ne olacak?
Köklü Türkmen aşireti Çobanoğulları'nın beyinin kardeşi olan Hazal Hatun, Kayı Obası'nı gördüğünde büyüklüğüne şaşırırken, obaya görkemli bir giriş yaptı. Hazal Hatun, kendisini görünce büyük şaşkınlığa düşen Zöhre'ye "Neye şaşırırsın Zöhre! Bi hoş geldin demek yok mu!" diyerek çıkışırken, Dündar'ı Bi çağrınla su gibi aktım rüzgar gibi yettim bey…Evvela başımız sağolsun… Duydum ki başın dumanlıymış…" sözleriyle selamladı.
Hazal Hatun, Dündar'ın gelişini haber etmemesine sitem etmesine karşılık "Bitinya ucunun en namlı beyinin avradı, Nikea ellerinin en yaman beyinin bacısıyım, bize ne ola ki Dündar Bey!" şeklinde yanıtladı.
KAYI ALPLERİ ALİŞAR'IN KONAĞINI ELE GEÇİRDİ
Gündüz Bey ve Bamsı Bey liderliğindeki Kayı alpleri, Alişar'ın konağını ele geçirdi.
Kendisine kurulan tuzağı boşa çıkararak Alişar'ı oyuna getiren Osman Bey, Gündüz ve Bamsı beyleri Alişar konağı ele geçirmekle görevlendirdi. Şeyh Edebalı'nın dervişlerinin yanı sıra Bala Hatun ve Selcan Hatun'un da desteğiyle Alişar'ın konağını basan Kayı alpleri kapıyı kırmadan hemen önce Aygül, Zöhre ve Burçin gizli geçitten kaçmayı başardı.
KURULUŞ OSMAN 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Zalimleri affetmek mazlumlara zulmettir!"
Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu.
Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir. Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Alişar, Dündar ve Bahadır'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey'in, Bala Hatun'la evlenmesi Kayı Obası'nda nasıl karşılanacak? Zöhre ve Aygül, Osman'ın hamlesi karşısında ne yapacak? Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar'ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek?
KAYI ALPLERİ ALİŞAR'IN KONAĞINI ELE GEÇİRDİ
Gündüz Bey ve Bamsı Bey liderliğindeki Kayı alpleri, Alişar'ın konağını ele geçirdi.
Kendisine kurulan tuzağı boşa çıkararak Alişar'ı oyuna getiren Osman Bey, Gündüz ve Bamsı beyleri Alişar konağı ele geçirmekle görevlendirdi. Şeyh Edebalı'nın dervişlerinin yanı sıra Bala Hatun ve Selcan Hatun'un da desteğiyle Alişar'ın konağını basan Kayı alpleri kapıyı kırmadan hemen önce Aygül, Zöhre ve Burçin gizli geçitten kaçmayı başardı.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN KURULUŞ OSMAN'A KATILACAK MI?
Engin Altan Düzyatan'ın "Diriliş Ertuğrul" adlı dizide hayat verdiği Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli olmasının ardından yeni sezonda kadroda yer almayacağı belli oldu. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Engin Altan Düzyatan "Gerçekten beni zorlar mı, kendimi nasıl zorlayabilirim. Tek baktığım bu şu aralar. Çünkü öbür türlü zaten yapabildiğin şeyleri tekrar tekrar yapmanın bir manası yok. O yüzden de ben kariyerimin başından itibaren farklı farklı rolleri izlemeye özen gösterdim."
Engin Altan Düzyatan'ın artık bir projeyi kabul etmesi için şartları:
1-Rol kendisini zorlamalı.
2-Daha önce canlandırdığı bir rol olmamalı.
3-Toplumda etki bırakmalı.
4-Canlandıracağı karakter kendisini tatmin edebilmeli.
5-Senaryo çok etkili olmalı
ERTUĞRUL BEY KİMDİR?
Ertuğrul Gazi veya Ertuğrul Bey (1198 – Eylül 1281,Söğüt) Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in babasıdır.
Babasının Süleyman Şah olduğu ve 1227 yılında Moğol istilasında atıyla girdiği Fırat Nehri'nde boğulunca, Oğuz Türkleri'nin Kayı boyu'nun başına oğlu Ertuğrul'un geçtiği söylenir. Bununla birlikte Bizanslı tarihçi Halkondil'in kayıtlarında babasının Gündüz Alp olduğu yazılıdır.
Enveri'nin Düsturnamesi ve Tavki'i Mehmet Paşa'nın Tarihi gibi önemli Osmanlı kaynakları da bunu ifade eder. Ayrıca arkeologlar tarafından yakın dönemde bulunan "Osman bin Ertuğrul bin Gündüz Alp" yazısının darp edildiği bir sikke de bu görüşü teyit etmektedir.
Müneccimbaşı Derviş Ahmet'in yazdığı Câmiü'd-Devle adlı kitapta şu ifadeler bulunmaktadır: Kayı Boyu, Ankara civarında bulunan Karacadağ'a geldikleri sırada reisleri Kayı Alp idi. Daha sonra Çağbalık'a geldiler. Burada Kayı Alp öldü. Yerine Sarkuk Alp geçti. Bu da Kırşehir civarında Karahöyük'de öldü. Bunun yerine Gök Alp geçti. Bu da Şaraphane mevkiinde öldü. Bunun yerine Gündüz Alp geçerek Kayıları uç taraflarına yerleştirdi. Bu da Söğüt civarında öldü. Yerine oğlu Ertuğrul kabilesinin reisi oldu... Ancak Ertuğrul Gazi'nin babasının Gündüz Alp olduğu hala kesin olmadığından bugün kabul edilene göre Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah'dır.
Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti'nin devamı sayıldığından, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'a saygı ifadesi olarak bazı tarih kayıtlarında Osmanlıların Atası Süleyman Şah'tır yazılmıştır.
Ertuğrul Gazi'nin eşi Hayme Hatun'dur. Boy içerisinde Hayme Ana deniliyordu. İç Anadolu'daki Haymana Yöresinin adı ondan gelmektedir. Ertuğrul Gazi'nin üç oğlu vardı: Saru Batu Savcı Bey, Gündüz Alp ve Osman Bey. Üçüncü oğluna öncelikle Otman adını vermiştir. Daha sonra İslam Dünyası'yla ilişkileri geliştirmek için Otman, Osman Bey olarak anılmaya başlamıştır.
Anadolu Selçuklu sultanı III. Alaeddin Keykubad, yerleşmesi için kendisine Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresini vermiştir. Sonradan, daha batıdaki Söğüt ve çevresi de Ertuğrul Gazi ve aşiretine verilmiştir.
TÜM KİŞİLER'DE %13,17 İZLENME ORANI VE %30,64 İZLENME PAYI
AB Sosyal Statü'de %9,61 izlenme oranı ve %25,32 izlenme payı, 20+ABC1'de %12,42 izlenme oranı ve %29,50 izlenme payı elde ederek tüm reyting kategorilerinde birinci oldu. Osman Bey'in, Alişar'ı ele geçirdiği ve Dündar'ın da gerçekleri öğrenmesini sağladığı 23'üncü bölümün finalinde Osman Bey, Moğollara meydan okuyarak Alişar'ın cezasını kesti. Kuruluş Osman, reytinglerin yanı sıra #KutluYol etiketiyle sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Türkiye'de gece boyunca trend listesinde ikinci sırada yer aldı ve dünya trend listesine de girdi. Bölümün ardından yayınlanan 24'üncü bölüm fragmanı da 'Kuruluş Osman' hayranlarında büyük heyecan yarattı. Takvim...
23'üncü bölümün ardından ortaya çıkan "Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek?", "Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi?", "Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek?", "Dündar tarafından Alişar'la evlendirilen Aygül'ün akıbeti ne olacak?" soruları 3 Haziran Çarşamba günü atv'de yayınlanacak yeni bölümde yanıt bulacak.