7 Haziran Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? Tv8 ekranında ilgiyle takip edilen Survivor 2020'de bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu mavi takımın kazanması bekleniyor. Öte yandan Survivor 2020'nin sembol final oyununda kırmızı takımdan Yasin Obuz ile mavi takımdan Sercan Yıldırım arasında kavga çıktı. Atışlara sırasında Sercan'ın sözleri Yasin'i kızdırdı. Yasin, "Sercan seni döverim ve burayı terk ederim" diye bağırınca ortalık karıştı. Sinirlenen Sercan ise "Haydi gel döv" diyerek Yasin'in üzerine yürüdü. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
SURVIVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 7 HAZİRAN PAZAR
Tv8 ekranında ilgiyle takip edilen Survivor 2020'de bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu mavi takımın kazanması bekleniyor.
SURVIVOR 7 HAZİRAN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
7 Haziran pazar akşamı ekrana gelen Survivor 2020'de kırmızı ve mavi takımın kıyasıya vermiş olduğu mücadele sonunda dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda oy birliği ile ….. ikinci eleme adayı oldu.
SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da mavi takım yarışmacıları tek tek eleme için birer isim yazdılar. Kendi isminin yazılmasını isteyen CEMAL CAN 4 oyla mavi takımın ilk eleme adayı oldu.
Survivor Yasin Obuz ve Sercan neden kavga etti
YASİN ÖZÜR DİLEDİ
Sonrasında ise Survivor Yasin "Özür dilerim böyle bir cümle kullandığım için" diyerek Sercan'a sarıldı ve tartışmayı noktaladılar.
SURVIVOR'DA BUGÜN NE OLDU?
Survivor 2020'de Mavi ve Kırmızı takım arasında dün oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası dokunulmazlığı kaybeden mavi takımın kaptanı Cemal Can eleme adayı olarak tüm sorumluluğu üzerine alarak kendi ismini yazdırmıştı.
Bugün Survivor yarışmasının tanıtım fragmanında ilk önce genç yarışmacı Nisa Bölükbaşı'nın yakın arkadaşı Cemal Can'ın kendini riske atmanızı herkes burada arkadaş gibi görünüp ama arkasından başla işler çeviriyor diyerek eleştirisi ile başlıyor.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
İki takım arasında kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 8 skorla KIRMIZI TAKIM oldu.
SURVİVOR'DA SEMBOL FİNALİNİ KİM KAZANDI?
Kıran kırana geçen sembol finali mücadelesinde finale kırmızı takımdan Berkan ve Elif kaldı. İkili arasında kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan isim Elif Yıldırım Gören oldu.
SURVİVOR YASİN KİMDİR?
21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.
İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.
Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı.
Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var. Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.