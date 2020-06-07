Survivor'da bu akşam kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede kazanmak için kırmızı ve mavi takım büyük bir performans gösterdi. Survivor'da mavi takım yarışmacıları tek tek eleme için birer isim yazdılar. Kendi isminin yazılmasını isteyen CEMAL CAN 4 oyla mavi takımın ilk eleme adayı olmuştu. Tv8 ekranında ilgiyle takip edilen Survivor 2020'de bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu mavi takımın kazanması bekleniyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de