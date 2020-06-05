TRT ekranında yayınlandığı dönemde ses getiren "Diriliş Ertuğrul" dizisinin devamı olarak ATV ekranında serüvenine "Kuruluş Osman" ismiyle çarşamba akşamları devam eden dizide sürpriz gelişme yaşandı. Dizinin takipçilerinin "Ertuğrul Gazi Kuruluş Osman dizisinde olacak mı? Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman dizisine ne zaman katılacak?" soruları yanıt buldu. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin devamı olan "Kuruluş Osman"ın kadrosuna Yeşilçam'ın usta aktörü Ediz Hun da dahil oldu. Ediz Hun'un yapım şirketiyle prensipte el sıkıştığı öğrenildi.
Burak Özçivit dizide Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'yi canlandırıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
HİÇ YÜZÜ GÖSTERİLMEMİŞTİ
Usta oyuncu dizide sık sık adı geçen ancak hiç yüzü gösterilmeyen Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını oynayacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Burak Özçivit'in hayat verdiği Osman Gazi, Ediz Hun'un canlandırdığı babası Ertuğrul Gazi'yi Konya'da ziyarete gidecek ve ondan nasihatler alacak..
EDİZ HUN KİMDİR?
1940 yılında dünyaya gelen usta oyuncu, yeşilçam'ın emektarlarından Ediz Hun İstanbul doğumludur. Cihangir'de Neşvet ve Adnan çiftinin evladı olarak Alman Hastanesi'nde dünyaya gelmiştir. Ediz Hun baba tarafından aslen Çerkes, anne tarafından ise aslen Rumeli (Macaristan) göçmeni'dir. İlk oyunculuk deneyimini Genç Kızlar isimli sinema filmi ile gerçekleştiren Ediz Hun daha öncesinde Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmaya katılmış ve fiziği, karizması, yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. 1970'li yıllarda erotik filmlerin büyük rağbet görmesi ve piyasayı ele geçirmesiyle sinema sektöründen uzaklaşarak bu projelerde yer almamıştır. Toplam 12 yılda 130 filmde yer alan usta oyuncu Ediz Hun ilk evliliğini 1973 yılında Hostes Berna Hanım ile gerçekleştirmiştir. Bu evliliğinden 1974 doğumlu Bengü isminde bir kızı, 1981 doğumlu Burak ismindede bir oğlu vardır.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN KURULUŞ OSMAN'A KATILACAK MI?
Engin Altan Düzyatan'ın "Diriliş Ertuğrul" adlı dizide hayat verdiği Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli olmasının ardından yeni sezonda kadroda yer almayacağı belli oldu. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Engin Altan Düzyatan "Gerçekten beni zorlar mı, kendimi nasıl zorlayabilirim. Tek baktığım bu şu aralar. Çünkü öbür türlü zaten yapabildiğin şeyleri tekrar tekrar yapmanın bir manası yok. O yüzden de ben kariyerimin başından itibaren farklı farklı rolleri izlemeye özen gösterdim."
Engin Altan Düzyatan'ın artık bir projeyi kabul etmesi için şartları:
1-Rol kendisini zorlamalı.
2-Daha önce canlandırdığı bir rol olmamalı.
3-Toplumda etki bırakmalı.
4-Canlandıracağı karakter kendisini tatmin edebilmeli.
5-Senaryo çok etkili olmalı
ERTUĞRUL BEY KİMDİR?
Ertuğrul Gazi veya Ertuğrul Bey (1198 – Eylül 1281,Söğüt) Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in babasıdır.
Babasının Süleyman Şah olduğu ve 1227 yılında Moğol istilasında atıyla girdiği Fırat Nehri'nde boğulunca, Oğuz Türkleri'nin Kayı boyu'nun başına oğlu Ertuğrul'un geçtiği söylenir. Bununla birlikte Bizanslı tarihçi Halkondil'in kayıtlarında babasının Gündüz Alp olduğu yazılıdır.
Enveri'nin Düsturnamesi ve Tavki'i Mehmet Paşa'nın Tarihi gibi önemli Osmanlı kaynakları da bunu ifade eder. Ayrıca arkeologlar tarafından yakın dönemde bulunan "Osman bin Ertuğrul bin Gündüz Alp" yazısının darp edildiği bir sikke de bu görüşü teyit etmektedir.
Müneccimbaşı Derviş Ahmet'in yazdığı Câmiü'd-Devle adlı kitapta şu ifadeler bulunmaktadır: Kayı Boyu, Ankara civarında bulunan Karacadağ'a geldikleri sırada reisleri Kayı Alp idi. Daha sonra Çağbalık'a geldiler. Burada Kayı Alp öldü. Yerine Sarkuk Alp geçti. Bu da Kırşehir civarında Karahöyük'de öldü. Bunun yerine Gök Alp geçti. Bu da Şaraphane mevkiinde öldü. Bunun yerine Gündüz Alp geçerek Kayıları uç taraflarına yerleştirdi. Bu da Söğüt civarında öldü. Yerine oğlu Ertuğrul kabilesinin reisi oldu... Ancak Ertuğrul Gazi'nin babasının Gündüz Alp olduğu hala kesin olmadığından bugün kabul edilene göre Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah'dır.
Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti'nin devamı sayıldığından, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'a saygı ifadesi olarak bazı tarih kayıtlarında Osmanlıların Atası Süleyman Şah'tır yazılmıştır.
Ertuğrul Gazi'nin eşi Hayme Hatun'dur. Boy içerisinde Hayme Ana deniliyordu. İç Anadolu'daki Haymana Yöresinin adı ondan gelmektedir. Ertuğrul Gazi'nin üç oğlu vardı: Saru Batu Savcı Bey, Gündüz Alp ve Osman Bey. Üçüncü oğluna öncelikle Otman adını vermiştir. Daha sonra İslam Dünyası'yla ilişkileri geliştirmek için Otman, Osman Bey olarak anılmaya başlamıştır.
Anadolu Selçuklu sultanı III. Alaeddin Keykubad, yerleşmesi için kendisine Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresini vermiştir. Sonradan, daha batıdaki Söğüt ve çevresi de Ertuğrul Gazi ve aşiretine verilmiştir.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası'nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek.
Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar'la evlendirilen Aygül'ün akıbeti ne olacak?
Köklü Türkmen aşireti Çobanoğulları'nın beyinin kardeşi olan Hazal Hatun, Kayı Obası'nı gördüğünde büyüklüğüne şaşırırken, obaya görkemli bir giriş yaptı. Hazal Hatun, kendisini görünce büyük şaşkınlığa düşen Zöhre'ye "Neye şaşırırsın Zöhre! Bi hoş geldin demek yok mu!" diyerek çıkışırken, Dündar'ı Bi çağrınla su gibi aktım rüzgar gibi yettim bey…Evvela başımız sağolsun… Duydum ki başın dumanlıymış…" sözleriyle selamladı.
Hazal Hatun, Dündar'ın gelişini haber etmemesine sitem etmesine karşılık "Bitinya ucunun en namlı beyinin avradı, Nikea ellerinin en yaman beyinin bacısıyım, bize ne ola ki Dündar Bey!" şeklinde yanıtladı.