Bilindiği üzere çekimleri durdurulan dizi projelerinin yayın saatlerinde ''yeni bölümler'' yerine söz konusu dizilerin eski bölümleri ya da özel bölümlerinden sahneler izleyici kitlesiyle buluşmaya devam ediyor veya dizinin yerine beyaz perde yapımları karşısına geçiyor. Salgın nedeniyle çekimlerine ara veren yapımlar; dizilerin yayın günlerinde aksiyon heyecan veya macera dolu filmler veya yapımların eski bölümlerini izleyenleri ile buluşturuyor. Hal böyle olunca binlerce vatandaşın gözü Show Tv, Atv, Kanal D, Star Tv ve TRT1 gibi kanallardan gelecek olan açıklamaya çevrilmiş durumda; Peki, Diziler ne zaman başlayacak? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? İşte dizilerin yeni bölüm başlama tarihi...
DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Fox TV ekranlarında haftalık yayınlanan Yasak Elma ve Öğretmen ve ATV ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan Hercai isimli dizi projelerinin Korona Virüsü tehlikesinin devam etmesinden ötürü sezonu bitirme kararı aldıklarının bilgisine ulaşıldı, sözü edilen yapımların yeni bölümleri seneye yayın hayatına başlayacak.
TV8 ekranlarında her Çarşamba günü yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizi projesinin de salgın nedeniyle sezon finali yapacağı öğrenildi. Bununla beraber, Ramazan Bayramı'nın ardından alınacak tedbirlerle beraber sete çıkıp sezon finali için bir bölüm çekecekler.
Star TV ekranlarında Cuma günü yayınlanan Babil ve Show TV ekranlarında her Pazartesi yayına giren Çukur dizisi son bölümle birlikte sezon finali yaptıklarını ve seneye yeni bölümleriyle kaldıkları yerden devam edeceklerini açıkladılar.
Fox TV'de Perşembe günleri ekrana gelen Mucize Doktor dizi projesiyle ilgili sevenlerini yakından ilgilendirecek müjdeli haber geldi. Temmuz'un ortasında sete çıkmaları beklenen dizinin yakın bir tarihte ekrana dönüş yapması bekleniyor.
Kanal D ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Hekimoğlu dizisi de ekrana dönmeye hazırlanıyor. Yeni bir senaristle beraber ekran macerasına yeniden atılacak dizi projesinin Ramazan Bayramı'nın ardından sete çıkacaklar.
Kanal D'de her Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul dizisi de Ramazan Bayramı'nın ardından sete çıkacaklarının bilgisine ulaşıldı. Birkaç bölüm daha yayınlamayı planlayan dizinin bölüm sayısını 40'a ulaştığında gelinen son duruma göre sezon finali ya da final kararı alacakları öğrenildi.
Show TV'de Cumartesi günü ekrana taşınan Kuzey Yıldızı İlk Aşk isimli dizi projesinin ekibi de 20 Mayıs tarihinde sete çıkmayı planlayıp 6 Haziran tarihinde de yeni bölümünü seyirciyle buluşturmayı istiyor. Fakat, olumsuz koşullar nedeniyle yetişmemesi halinde yeni bölüm yayın tarihi sarkabilir, sevilen dizinin yaz ayında yayını devam edip etmeyecekleri konusu da gidişata göre belli olacak.
YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Dizinin başrol oyuncuları Eda Ece ve Şevval Sam, katıldıkları canlı yayında, dizinin ekrana dönüş tarihi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yasak Elma'nın yeni bölümleriyle ilgili açıklama yapan Şevval Sam, dizinin 4.sezon çekimlerinin 25 Temmuz'da başlayacağını duyurdu. Şevval Sam, "Yasak Elma'nın 4. sezon çekimleri için 25 Temmuz'da sete çıkmayı planlıyoruz.
Stoklu gitmek için çekimlere erken başlayacağız. Pandemi beklenmedik bir durum olduğu için stoksuz yakalandık. Elimizde bir kaç bölüm stok olsaydı sizi sezon sonuna kadar mahrum bırakmayacaktık. Diğer diziler gibi yeni sezonu ise Eylül ayında açmış oluruz" ifadelerini kullandı.