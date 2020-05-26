Bilindiği üzere çekimleri durdurulan dizi projelerinin yayın saatlerinde ''yeni bölümler'' yerine söz konusu dizilerin eski bölümleri ya da özel bölümlerinden sahneler izleyici kitlesiyle buluşmaya devam ediyor veya dizinin yerine beyaz perde yapımları karşısına geçiyor. Salgın nedeniyle çekimlerine ara veren yapımlar; dizilerin yayın günlerinde aksiyon heyecan veya macera dolu filmler veya yapımların eski bölümlerini izleyenleri ile buluşturuyor. Hal böyle olunca binlerce vatandaşın gözü Show Tv, Atv, Kanal D, Star Tv ve TRT1 gibi kanallardan gelecek olan açıklamaya çevrilmiş durumda; Peki, Diziler ne zaman başlayacak? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? İşte dizilerin yeni bölüm başlama tarihi...