Survivor 2020'de ilk eleme adayı dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle belli oldu. Acun ılıcalı, Ramazan Bayramı sürprizlerini de tek tek açıkladı ve Survivor'da rekor denemesi yapacaklarını söyledi. Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı arasında oynanan mücadele nefes kesti. Survivor 24 Mayıs Pazar dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da dokunulmazlık oyunu sırasında Ardahan ve Yunus Emre burun buruna geldi. Gerilimin oldukça arttığı olaya Acun Ilıcalı müdahale etti ve yarışmacılar yatıştı...
SURVİVOR'A BU HAFTA HANGİ YARIŞMACI VEDA ETTİ?
Survivor'da elenen isim belli oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımı Ada konseyinde toplandı. Ünlüler takımından Sercan, Aycan ve Mert eleme adayı olurken; Yasin ve Cemal Can eleme adayı olarak gösterildi. Acun Ilıcalı Survivor'a veda eden ismin Mert olduğunu açıkladı.
SURVİVOR SMS OYLAMASI SIRALAMASI
Survivor'da Gönüllüler takımından Barış Murat Yağcı SMS oylamasında birinci oldu. Barış eleme adayı olarak Cemal Can'ı gösterdi. Aynı zamanda Ünlüler Takımından Elif Yıldırım Gören SMS birincisi olarak açıklandı. Elif eleme adayı olarak Sercan'ı gösterdi.
Böylece Ünlüler takımından Sercan, Aycan ve Mert eleme adayı olurken; Yasin ve Cemal Can eleme adayı olarak gösterildi. Elenen isim ise Mert oldu.
YİNE KAZANDILAR...
Survivor'da bu akşam haftanın 2. dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün orman evinde pizza olduğu ve büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti ve kazanan takımı 10-6 skoruyla Gönüllüler takımı oldu...
Survivor'da ilk dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı konseye gitti. Sayıları 4 kişiye düştüğü için yıkılmakla karşı karşıya kalan ekipte Yunus Emre, Sercan, Aycan; Elif'i, Elif ise Aycan'ı aday gösterdi...
2. ELEME ADAYI ELİF OLDU...
Böylelikle haftanın 2. eleme adayı Elif oldu ve Ünlüler takımında Yunus Emre'den sonra 2. aday oldu...
ARHADAN VE YUNUS EMRE...
Survivor'da dokunulmazlık oyunu sırasında Ardahan ve Yunus Emre burun buruna geldi. Gerilimin oldukça arttığı olaya Acun Ilıcalı müdahale etti ve yarışmacılar yatıştı...
BAYRAMDA ELEME NASIL OLACAK?
Survivor 2020 son ada konseyinde Acun Ilıcalı, bayram haftasında neler olacak, eleme nasıl olacak açıkladı. Acun Ilıcalı, Survivor'da bayram dolasıyla bu hafta eleme olmayacağını söyledi. Bu hafta yapılacak iki dokunulmazlık oyunu sonrasında iki eleme adayı çıkarılacak. Gelecek hafta ise yine iki dokunulmazlık oyunu ile yine 2 tane eleme adayı belirlenecek. Sadece bu adaylara yapılacak oylama sonrasında elenen kişi belli olacak.
FİNALE ADIM ADIM
Acun Ilıcalı Survivor'da bir takımın 3 yarışmacıya düşmesi halinde bireysel oyunların başlayacağını da açıkladı. Çeyrek final hakkında bilgi veren Acun Ilıcalı, şunları söyledi:
"Bir süre sonra elemelerde hızlanma olacak. Bundan sonra sizin kritik noktanız çeyrek final olacak. Çeyrek finalde yarışmacılar bireysel olarak mücadele edecek.''
''4 finalisti bulmak için hızlı bir şekilde elemeler yapılacak. Ancak çeyrek finalden önce bir takım sayı olarak 3'e düşerse oyunun şekli değişecek. Haftalık takımlar artık takım olarak yarışacak. İki takım kaptanı haftalık takımlar oluşturacak ve ödül oyununda yarışacaksınız." Öte yandan Acun Ilıcalı, 1 milyon kişi tarafından izlenince dünya rekoru kırmak için harekete geçti. Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde açıklama yapan Ilıcalı, 2 milyon rekorunu kırmak için tüm yarışmacılarla birlikte canlı yayın yapacaklarını söyleyerek detayları anlattı.
BAYRAMDA SURVIVOR SÜRPRİZLERİ
Bayramın birinci günü: Survivor 2020 konsey toplantısında Acun Ilıcalı, Survivor'da ünlü isimlerle yapılacak Anlat Bakalım oyununun detaylarını paylaştı. Survivor yarışmacıları Anlat Bakalım'ı bu defa kendi aralarında değil, birbirinden ünlü isimlerle oynayacaklar. Survivor'da ünlü isimlerle Anlat Bakalım oyunu bayramın 1. günü ekrana gelecek. Anlat Bakalım yarışmasında Hadise, Burak Yılmaz, Bülent Serttaş, Emre Belözoğlu, Murat Dalkılıç, Cedi Osman, Enis Arıkan, Ezgi Mola, Gupse Özay, Sarp Apak ve Yılmaz Morgül yer alacak. Aynı gün Acun Medya ve Survivor 2020 takımları arasındaki futbol maçının rövanşı da yayınlanacak.
Bayramın ikinci günü: Acun Ilıcalı, 25 Mayıs Pazartesi günü Ramazan Bayramı'nın 2. gününde ilk olarak karaoke yarışması yapılacağını ve yarışmacıların performanslarını seyircilerin oylayacağını söyledi. Survivor tarihinde ilk defa bir oyunun canlı yayınla ekrana geleceğini de açıklayan Ilıcalı, "Survivor tarihindeki bir ilki beraber yapacağız. Canlı yayında bir yarışma yapacaksınız. Yarışmada benim Instagram hesabımdan seyircilerimize sorular soracağız. Seyircilerimiz bu sorulara evet yada hayır diyecek ve yüzdeler çıkacak. Bu yüzdeleri en iyi tahmin eden puan kazanacak. Kısacası siz Türkiye'yi ne kadar iyi tanıyorsunuz bu belli olacak" dedi.
Bayramın üçüncü günü: 26 Mayıs Salı bayramın üçüncü gününde yayınlanacak olan Survivor yeni bölümde ise yarışmacıların ilk olarak iletişim oyunu oynayacaklarını söyleyen Acun Ilıcalı, kazanan takımı bayrama özel bir ödül beklediğini de belirtti.