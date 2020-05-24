DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım harika bir ödül de kazandı. Oyundan önce Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyunu ödülünü açıkladı. Dokunulmazlık ödül oyunu domestos ve cif hijyen paketi olarak açıklandı.

SERCAN İLE YASİN YİNE TARTIŞTI, YUNUS EMRE YİNE ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

Survivor'da bugün gergin bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Sercan ile Yasin arasında tartışma aynı şekilde devam etti. Survivor'da son bölümde Sercan, Yasin'i kızdırmak için kazandığı oyun sonrasında sevinirken onu taklit etmişti. Bugün de aynı şekilde "Bum" diyerek sevinen Sercan, Yasin'i yine sinirlendirmeyi başardı. Çok sinirlenen ve Sercan'ın üzerine yürüyen Yasin'i arkadaşları zor sakinleştirdi.

Survivor 2020 yeni bölümde Ünlüler takımından Yunus Emre, oyun sırasında önce Barış ile tartıştı. Sonrasında Berkan ile birbirlerinin üzerine yürüdüler. Daha sonra ise başka bir oyun sonrasında Ardahan'la ciddi bir şekilde tartıştı.