Netflix platformunda ilk sezonuyla dikkat çeken Aşk 101 dizisinin 2. sezon tarihi için heyecan sürüyor. Bu nedenle Nisan ayında ilk sezonuyla seyirci karşısına çıkan Aşk 101 dizisinin yeni sezon tarihi hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Netflix'te izleyici karşısına çıkan Aşk 101 dizisinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk 101 dizisinin ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın ilerleyen dönemlerde yapılması beklenirken konu hakkında Netflix'ten açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. Ayrıca dizinin 2. sezon fragmanı da henüz yayınlanmadı.