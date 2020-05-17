Survivor'da ünlüler takımının baştan beri yaptığı yanlış strateji nedeniyle şu anda takım 5 kişi kaldı ve dün akşam Yunus Emre'nin yaptığı davranışlar da iki eleme adayı birden çıktı. Ada konseyinde yapılan oylama sırasında Mert ve Aycan ikişer oy alarak eleme adayı oldu. Aslında tek aday çıkması gerekirken Yunus Emre'nin Aycan'a oy vermesi nedeniyle 2 kişi birden eleme potasına girdi. Bu akşam Ünlüler takımının oyunu kaybetmesi durumunda eğer bir değişiklik olmazsa Aycan ya da Mert yarışmaya veda edecek. Gönüllüler takımının oyunu kaybetmesi durumunda ise yeni eleme adayları çıkacak.