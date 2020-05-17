Survivor 17 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor’da bugün eleme adayı kim?

Survivor'da bugün eleme adayı kim? Cumartesi akşamı oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ünlüler olmuş ve eleme adayı olarak Mert ve Aycan'ın isimleri yazılmıştı. Takımda yapılan oylamada eşitlik çıkması nedeniyle iki yarışmacı birden eleme adayı olarak potoya girerken bu akşam oynanacak olan oyunu Ünlüler takımının kaybetmesi durumunda Aycan ya da Mert veda edecek. Peki Survivor 17 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da ünlüler takımının baştan beri yaptığı yanlış strateji nedeniyle şu anda takım 5 kişi kaldı ve dün akşam Yunus Emre'nin yaptığı davranışlar da iki eleme adayı birden çıktı.
Survivor 17 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor 17 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı herkes tarafından merak ediliyor ve yoğun olarak internet üzerinde araştırılıyor. Dokunulmazlık oyunu oynadıktan sonra sonuçları haberimizin devamında sizlerle paylaşacağız…
Survivor'da ünlülerin stratejileri tutmuyor
Survivor'da ünlüler takımının baştan beri yaptığı yanlış strateji nedeniyle şu anda takım 5 kişi kaldı ve dün akşam Yunus Emre'nin yaptığı davranışlar da iki eleme adayı birden çıktı. Ada konseyinde yapılan oylama sırasında Mert ve Aycan ikişer oy alarak eleme adayı oldu. Aslında tek aday çıkması gerekirken Yunus Emre'nin Aycan'a oy vermesi nedeniyle 2 kişi birden eleme potasına girdi. Bu akşam Ünlüler takımının oyunu kaybetmesi durumunda eğer bir değişiklik olmazsa Aycan ya da Mert yarışmaya veda edecek. Gönüllüler takımının oyunu kaybetmesi durumunda ise yeni eleme adayları çıkacak.
MERT VE YASİN GERGİNLİĞİ
Oyun sırasında Yasin'in doktor raporu olduğu ve oynamayacağı açıklandı. Survivor Mert itiraz ederek "Hayır, biz kabul etmiyoruz onu" dedi. Yasin ise "Ne hayırı? Doktor raporu" var diyerek karşılık verdi. Mert bunun üzerine daha önce kendisi sakat olduğu için oyunda oynamadığı için Gönüllüler takımının kendisi için söylediklerini hatırlattı. Yasin ise bunun üzerine "Tamam ağlamayın oynayacağım" dedi.
Yaşanan tartışma adada tansiyonu yükseltti. İki takımın da yarışmacıları, tartışmaya müdahale etti.
SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?
Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Best Model of Turkey yarışmasında 1. seçildi. 2004 Best Model of The World yarışmasında da birinci olmayı başardı.
Mankenlikte kazandığı derecelerin ardından gerek yurt dışında ve gerekse de yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. Uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra kariyerini oyunculuk yönünde devam ettirmek isteyen Mert Öcal, ilk olarak 2005 yılında Asla Unutma dizisinde Salih karakterini oynayarak başladı.
Ardından birkaç dizide küçük rollerde oynayan genç oyuncu Mert Öcal, 2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya gibi usta isimlerle birlikte rol alarak oyunculu konusunda da performansını sergileme şansı yakaladı.
Oyunculuğa kısa bir ara verdikten sonra yeniden 2013 yılında "Bizim Okul" isimli dizi ile Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile usta oyuncu kadrosu ile birlikte oynama şansını yakaladı. Hemen ardından 2015 yılında Aşk Yeniden, 2017 yılında ise İsimsizler isimli dizinin kadrosuna dâhil edildi.
Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz dizilerinde rol alan Mert Öcal, 2018 yılında Adını Sen Koy ve 2019 yılı sonunda ise yine ekranların en uzun soluklu olan dizisi Arka Sokaklar kadrosuna dahil edildi.
Rol Aldığı Diziler:
İsimsizler (2017)
Savaşçı (Baran, 2017)
Aşk Yeniden (Ertan, 2015)
Bizim Okul (Murat, 2013)
Kız Annesi (Yalçın, 2011)
Görgüsüzler (Yılmaz, 2008)
Oyun Bitti (Murat, 2007)
Rüyalarda Buluşuruz (Murat, 2006)
Doktorlar (4. Sezon 2010
Nehir (2005)
Asla Unutma (Salih, 2005)
Rol Aldığı Filmler:
Defne'nin Bir Mevsimi (İnayet, 2016)
Mahmut İle Meryem (2012)
Takkeci Baba Rüya Peşinde (Vehbi, TV Filmi 2011)