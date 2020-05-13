TV 8 ekranlarında büyük bir ilgiyle takip yarışma programı Survivor'da bu akşam heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Acun Ilıcalı dün akşam Ersin'in sakatlığıyla ilgili önemli bir açıklamada bulunmuştu. Acun'un yaptığı açıklamaların ardından Ersin'in diskalifiye edilip edilmediği merak konusu olmuştu. Acun Ilıcalı ada konseyinde Ersin'in elendiğini açıkladı. Ersin ülkeye döndüğünde ilk olarak köpeği Mes'i göreceğini söyledi. Bu açıklamalar üzerine bir şey diyemeyen Acun Ilıcalı "Ersin seninle yarın bir şey konuşacağız. Çekimle ilgili değil." ifadelerini kullandı.
SURVİVOR ERSİN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Acun Ilıcalı Ersin'in sakatlıktan ötürü Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. Acun Ilıcalı bunun beklemediği bir gelişme olduğunu ve çok üzüldüğünü belirtti. Ilıcalı bu ayrılık için "Hiç beklemediğim bir vedaydı" dedi.
ERSİN KORKUT'UN KÖPEĞİ MES NEDEN ÖLDÜ?
Ersin Korkut'un köpeği Mes, yarışma başladıktan bir hafta sonra araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.
ERSİN KÖPEĞİ MES'İN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ Mİ?
Acun Ilıcalı ada konseyinde Ersin'in elendiğini açıkladı. Ersin ülkeye döndüğünde ilk olarak köpeği Mes'i göreceğini söyledi. Bu açıklamalar üzerine bir şey diyemeyen Acun Ilıcalı "Ersin seninle yarın bir şey konuşacağız. Çekimle ilgili değil." ifadelerini kullandı.
Ersin Korkut köpeğinin ölüm haberini aldı ve sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Korkut, Instagram'dan Mess'le olan bir pozunu paylaşarak "Böyle bir sevgi görmek insanın acı gününde ne kadar değerli anlatamam. Siz ne güzel insanlarsınız..." dedi.
YILMAZ ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ
Ersin'in ailesinden talep geldiğini söyleyen Acun Ilıcalı salı günü Ersin'e kötü haberi vereceğini şu sözlerle açıklamıştı;
Acun Ilıcalı: "Ersin'in ailesinden bize bir talep geldi. İletişim oyunlarında yalan söylemek zorunda kaldıkları için köpeğinin öldüğünü söylememizi istiyorlar. Salı günü konseyde onu söylemeyi düşünüyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Köpeğinin öldüğünü Ersin'e söylemeliyiz"
Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından usta komedyen Yılmaz Erdoğan devreye girdi. Acun Ilıcalı'yı arayan Erdoğan, 'kötü haberi vermek için biraz daha bekle' uyarısında bulundu.Yılmaz Erdoğan'la konuşan Ilıcalı son gelişmeleri şu sözlerle anlattı; Ersin olayında şöyle bir gelişme oldu. Sevgili Yılmaz Erdoğan aradı beni 'söylersek adamı orada kaybedebiliriz' dedi. 'Sen ne diyorsun' diye bana sordu, 'Siz ne derseniz o' dedim.
Çünkü hiç karşılaşmadığımız bir durum. Şuan için erteledik, konseyde köpeğinin öldüğünü söylemedik Ersin'e... Tam bir mutabakat olması lazım. Bana ailesi 'söyle' dedi ama Yılmaz Erdoğan da Ersin için ne kadar değerli biliyorsunuz, o da 'söyle' derse o zaman açıklarım. Ben söylemeye çok da meyilli değilim açıkçası ama herkes hem fikir olursa söylerim.
ERSİN KORKUT KİMDİR?
Ersin Korkut, 1977yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. 5 kardeştirler. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şöförü olarak çalışan Korkut, iş bulmak amacıyla1998 yılında İstanbul'a taşındı. Yılmaz Erdoğan dayısının oğludur.
İstanbul'a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Korkut'un şansı, akrabası olan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın kendisini BKM kadrosuna alması ile döndü. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, kendisine yeni kariyer olarak oyunculuğu seçti.
İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve "Doktor Bu Ne?" repliği ile izleyicileri güldüren genç oyuncu, 2004 yılında, Sevinçli Halleradlı mini T.V. serisi ile televizyon dünyasına adım attı.
2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayatfilmlerinde rol aldı.
Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan ve de 2008 yılından beri yayınlanmakta olan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer almaktadır.
Ersin Korkut, Ekim 2015 ayında İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı,
Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.
2015 yılında çekilmeye başlayan senaryo ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'nın yaptığı "Ekşi Elmalar" filminde görüntü yönetmenliği Gökhan Tiryaki yaptı. Filmde Farah Zeynep Abdullah, Devrim Yakut, Fatih Artman, Ersin Korkut,Songül Öden, Şükran Ovalı rol aldı.
Filmleri ve Dizileri :
Oyuncu :
2015 - Eğlendirme Dairesi (TV Dizisi)
2015 - Ekşi Elmalar (Sinema Filmi)
2015 - Bizim Batman (Sinema Filmi)
2015 - Bana Baba Dedi (Rafet) (TV Dizisi)
2015 - Altın Horoz (Sinema Filmi)
2014 - İçimdeki Ses (Yılmaz) (Sinema Filmi)
2014 - Patron Mutlu Son İstiyor (Sinema Filmi)
2013 - 2014 - Galip Derviş (Komiser Ahmet Tekin) (TV Dizisi)
2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar (Sinema Filmi)
2010 - Çocuklar Duymasın (İhsan) (TV Dizisi)
2010 - Kutsal Damacana Dracoola (Sebo / Kara Fuat) (Sinema Filmi)
2009 - Neşeli Hayat (Yusuf Lokman) (Sinema Filmi)
2008 - 2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (Ersin) (TV Dizisi)
2007 - Kutsal Damacana (Asım) (Sinema Filmi)
2005 - Organize İşler (Ersin) (Sinema Filmi)
2004 - Sevinçli Haller (Hamza) (TV Dizisi)
1996 - Beyaz Show (Kendisi) (Tv Programı)
Yapım Ekibi :
1995 - Bir Demet Tiyatro (Set Ekibi) (TV Dizisi)
Reklam Filmleri :
Doritos
Peyman
Bonus
Eti Çikolata Keyfi
Seven Hill
Vodafone
Teknosa