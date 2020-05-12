acunn.com: TV 8 ekranlarında Survivor'da yine eleme heyecanı yaşanıyor. Ünüler ve gönüllüler takımından bire kişi SMS sonuçları sonrasında adadan ayrılacak. Survivor'ın 2 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan bölümünde haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. İşte 12 Mayıs Survivor kim elendi? Survivor bu hafta kim elendi? 13. Hafta Sms sıralaması nasıl? Bildiğimiz gibi Cumartesi oynanan dokunulmazlık oyununu ünlüler kazanarak büyük avantaj sağlamıştı. Pazar akşamı ise haftanın 2.dokunulmazlık oyununda rahat bir galibiyet alan gönüllüler durumu eşitleyerek konseye rahat gitmeyi garantilemişlerdi.
Survivor 12 Mayıs kim elendi?
12 Mayıs 2020 salı akşamı gerçekleşen ada konseyinde eleme adayları belli oldu. Survivor 2020 yarışmasında çeyrek finale gelindiği bu günlerde adaya veda edecek isim merakla araştırılıyor. 12 Mayıs Survivor sms sıralaması sonuçları ve oy sıralamasının yanı sıra sms birincileri açıklanır açıklanmaz burada olacak.
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Survivor 2020'de bugün 13.haftanın SMS Sıralaması sonuçları açıklanırken adaya kimin veda edeceği bu sonuçlara göre belli olacak. İlk olarak ünlüler ile gönüllüler takımının oy sıralaması acunn.com üzerinden açıklanırken daha sonra Acun Ilıcalı tarafından yeni bölümde duyurulacak.
Her Salı eleme gecesi ve iletişim oyunu ile izleyici karşısına çıkan Survivor 2020'de bu akşam SMS Sıralaması sonuçlarına göre adaya bir kişi veda edecek. Tanıtım fragmanında Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya göre, en üzücü vedalardan birisi olduğu belirtiliyor. Ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması Acunn.com'dan sonra bizde açıklanacak.
SURVİVOR BİTTİ Mİ?
Corona virüs salgınından önce 'Survivor' finalini Kıbrıs'ta yapan Ilıcalı, "Finali yüzde 90 ihtimalle Türkiye'de gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Seyirci açısından hayal ettiğimiz gibi olmayabilir. Şartlara göre en güzelini yapmak istiyoruz" demişti.
Acun Ilıcalı'dan o iddialara yalanlama!
'Survivor 2020' yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı ve ekibin bir kısmının, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla 14 Mayıs'ta İstanbul'a geleceği iddia edilmişti.
Konuyla ilgili iddialara Twitter hesabından yanıt veren Acun Ilıcalı, şunları dile getirdi:
"Türkiye'ye döneceğim haberi yanlış, bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye'ye yolluyoruz, özlem doluyum o ayrı..."
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Malikane, 70'ler partisi ve sirk ödülünü kazanan hangi takımdı? Survivor ödül oyununda kazananı bu akşam bayrak yarışı belirledi. Skor 9-9 olunca her iki takımdan dörder yarışmacı parkura çıktı ve adeta kıyasıya mücadele etti. İkişer yarışmacı küpü başlangıç noktasına götürdü. Diğer iki yarışmacı ise getirilen yere geri götürdü. Sonunda atışlara Sercan ve Berkan kaldı. Berkan nefeslerin tutulduğu oyunda atışları ile büyük ödülü takımına kazandırmayı başardı.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Dokunulmazlık oyunu kaybeden ünlüler takımı; ada konseyinde birer isim yazdı. Açılan sandıktan çıkan isimler ise Mert ve Elif'in olurken öte yandan Mert'in ismi 4 kere, Elif'in ismi ise 2 kez yazılmıştı. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Mert, 2. eleme adayı oldu. Bu akşam yeni isimler de çıkacak ve SMS puanlamasına göre en düşük oyu alan Survivor yarışmasına veda edecek.
SURVİVOR MERT KİMDİR?
Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2004 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasının birincisi oldu. Ardından 2004 "Best Model of The World" yarışmasında da birinci oldu.
Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde model olarak görev aldı. Daha sonra da dizi filmlerde oynamaya başladı.
2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya, Kayhan Yıldızoğlu, Sinem Ergin, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol aldı.
2013 yılında "Bizim Okul" adlı dizide Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile beraber oynadı.
2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.
Filmleri ve Dizileri:
2015 - Aşk Yeniden (Ertan) (TV Dizisi) 2015
2013 - Bizim Okul (Murat) (TV Dizisi)
2012 - Mahmut İle Meryem (Sinema Filmi)
2011 - Takkeci Baba Rüya Peşinde (Vehbi) (TV Filmi)
2011 - Kız Annesi (Yalçın) (TV Dizisi)
2008 - Görgüsüzler (Yılmaz) (TV Dizisi)
2007 - Oyun Bitti (Murat) (TV Dizisi)
2006 - Rüyalarda Buluşuruz (Murat) (TV Dizisi)
2005 - Nehir (TV Dizisi)
2005 - Asla Unutma (Salih) (TV Dizisi)