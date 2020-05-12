Survivor 12 Mayıs kim elendi?

12 Mayıs 2020 salı akşamı gerçekleşen ada konseyinde eleme adayları belli oldu. Survivor 2020 yarışmasında çeyrek finale gelindiği bu günlerde adaya veda edecek isim merakla araştırılıyor. 12 Mayıs Survivor sms sıralaması sonuçları ve oy sıralamasının yanı sıra sms birincileri açıklanır açıklanmaz burada olacak.

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Survivor 2020'de bugün 13.haftanın SMS Sıralaması sonuçları açıklanırken adaya kimin veda edeceği bu sonuçlara göre belli olacak. İlk olarak ünlüler ile gönüllüler takımının oy sıralaması acunn.com üzerinden açıklanırken daha sonra Acun Ilıcalı tarafından yeni bölümde duyurulacak.

Her Salı eleme gecesi ve iletişim oyunu ile izleyici karşısına çıkan Survivor 2020'de bu akşam SMS Sıralaması sonuçlarına göre adaya bir kişi veda edecek. Tanıtım fragmanında Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya göre, en üzücü vedalardan birisi olduğu belirtiliyor. Ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması Acunn.com'dan sonra bizde açıklanacak.