Survivor yarışmacısı korona mı oldu? Acun Ilıcalı'nın sunumu ile TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan Survivor hızla devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün tüm dünyaya yayılması ile çoğu kişi hayatını kaybetti. Survivor 2020 yarışmacılarından biri koronavirüse yakalandı. Makbule Karabudak, Survivor yarışmasına gitmeden önce 'Bu güne kadar hep göbek bağı kestim ama şimdi nefesleri kesmeye geliyorum.' sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor 2020'de gönüllüler takımında yer alan Makbule Karabudak'ın COVID-19 testi pozitif çıktı. Yarışmanın ilk haftası elenen Karabudak, Şubat ayında Dominik'ten Türkiye'ye dönmüştü.
SURVİVOR YARIŞMACISI KORONA MI OLDU?
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Yarışmanın ilk haftalarında elenen Karabudak, ebelik mesleğine geri dönmüştü. Bu sezon TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında gönüllüler takımında yer alan Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Makbule Karabudak Survivor 2020 yarışmasında gönüllüler takımında yer alıyordu. Yarışmanın ilk haftası elenen Karabudak, Şubat ayında Dominik'ten Türkiye'ye dönmüştü.
Mesleği ebelik olan Karabudak, elendikten sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı; 'Hem bir Survivor yarışmacısı hem de sahada aktif çalışan bir sağlıkçı olarak yaşadığımız süreci paylaştım, 'her şeyde vardır bir hayır' diye boşa dememişler. Evet, belki çok erken veda ettim Survivor'a ama burada beni bekleyen kutsal bir görev varmış. Ben bugün olduğu gibi yarın da sizler için sahada olacağım, sizler de bizim için 'Evdekalın' güzel günler yakın.
Survivor 2020'de yarışan Karabudak, elendikten sonra mesleğine geri döndü. Hastaların yardımına koşan Makbule Karabudak, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' mesajlarına teşekkür eden Karabudak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Acun Ilıcalı'nın bu akşam yayınlanacak bölümde yarışmacılara Makbule'nin koronavirüse yakalandığını açıklayacağı iddia edildi.
Ilıcalı'nın 'Survivor'da bu sezon aklınızda kalan bir konsey olacak bu, bir haber vereceğim' sözleri üzerine yarışmacıların gözyaşlarına boğulduğu anlar dikkat çekti.
SURVİVOR 9 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor Ersin Korkut parkurda boğulma tehlikesi geçirdiği Survivor 2020'nin 9 Mayıs dokunulmazlık ve erzak oyununda Survivor Barış parkurda hata yaptı, ünlüler takımından Survivor Ersin sayıyı kaptı. Talihsiz olayların yaşandığı oyunda Survivor dokunulmazlık ve erzak ödülünü Aycan Yanaç'ın son atışıyla 10'a 8 ünlüler takımı kazandı.
SURVİVOR 9 MAYIS İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Oylama sırasında Yasin Cemal Can'ın ismini yazdı, Cemal Can da Yasin'den yana oyunu kullandı. Bu hafta yapılan oylama sonunda haftanın ilk eleme adayı Berkan oldu.
SURVİVOR BERKAN KİMDİR?
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.
7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.
Berkan Karabulut, Survivor 2020'ye katılma nedenini ise şu sözlerle anlatıyor:
"4 senedir kendimce bir çok şekilde emek verip aslında her defasında karşılığını aldığımı düşündüğüm ve bana başından beri inanılmaz motivasyon sağlayan Survivor mücadelesinde son noktalardayım bu yarışta zorlukları göğüsleyebileceğime ve yılmadan kendi yolumu takip edebilecek güce sahip olduğuma eminim.