KONGAR GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR

Ağabeyi Konur Alp'in ısrarlı çabasıyla çocuk yaşta Moğollar tarafından esir alındığını ve aslen Türk olduğunu fark eden Kongar, büyük bir aydınlanma yaşadı. Konur Alp'in gerçekleri ortaya çıkaran ahitnameyi vermesiyle, Kongar da gerçekleri kabullendi. Annesini ve çocukluğunu hatırlayan Kongar, ağabeyine "Her şey bir bir gelir aklıma… Obamız… Anamız… Moğolların ettikleri" diyerek geçmişini kabul etti.

KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİ

Balgay'dan intikam almak için yemin eden Kongar, ağabeyinin "Heba olan bunca sene, özünden uzak geçen seneler ancak tövbe ile abdestin nuru ile geri gelir… İmdi ikrar edesin…" sözleri üzerine kelime-i şahadet getirerek aslına rücu etti.

Kongar, Osman Bey'in Moğollara karşı mücadelesinde hangi kilit rolü oynayacak? Osman Bey ve Balgay'ın zorunlu ittifakı ne kadar sürecek? Kongar'ın Göktuğ olarak yanlarında yer almasına diğer alpler nasıl tepki verecek?