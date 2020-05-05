Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. Oylama neticesinde en az oyu alan kişi adaya veda eden isim olacak. Yarışmayı ekranları başında takip edenler yarışmacıların hayatlarını araştırıyor. İzleyicilerin dikkatini çeken isimlerden birisi ise Aşkım Burçe Tunay. Peki, Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir? İşte hayatı...
SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?
Aşkım Burçe Tunay, 12.05.2000'de İstanbul'da doğdu. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadı. 2006 yılında ailesi ile birlikte Kayseri'ye taşındı. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladı. 2010 yılında ailesi ile birlikte İstanbul'a geri döndü. 2010'dan beri İstanbul'da yaşayan Aşkım Burçe Tunay, 2013 yılında milli takım sporcusu oldu. Aşkım Burçe Tunay 162 cm boyundadır.
Okuduğu Okullar:
2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu
2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu
2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi
2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi
2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi
2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100Burslu, ingilizce)
2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)
Başarıları:
Yurtiçi:
2013 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan 1.cilik
2014 Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası Yıldız Bayan 3.cülük
2015 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik
2016 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik
2017 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik
2018 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 1.cilik
2019 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 2.cilik
Yurtdışı:
2013 Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası (Bulgaristan)
2016 Avrupa Şampiyonası (Takım: 8.cilik) (İspanya)
2016 Aere Trampoline World Cup 6.cılık (İtalya)
2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)
KAZANANI BAYRAK YARIŞI BELİRLEDİ
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı merak ediliyordu. 4 Mayıs 2020 tarihli Survivor 2020 66. Bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında müthiş bir ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da verilen ödülün büyüklüğü yarışmacıları ayrıca hırslandırdı. Yarışmacıların hepsinin katıldığı ödül oyununda heyecan ile birlikte gerilim de had safhaya ulaştı.
İkişer yarışmacının parkura çıktığı, atıcıların oyunun kaderini belirlediği Survivor ödül oyununda kazananı bayrak yarışı belirledi. Skor 9-9 olunca her iki takımdan dörder yarışmacı parkura çıktı. İkişer yarışmacı küpü başlangıç noktasına götürdü. Diğer iki yarışmacı ise getirilen yere geri götürdü. Sonunda atışlara ise Ünlülerden Ersin ile Gönüllülerden Cemal Can kaldı. Survivor 2020'de büyük ödülü kazanan takımı ise son atışlar belirledi. Cemal Can, nefeslerin tutulduğu oyunda atışları ile büyük ödülü takımına kazandırmayı başardı.