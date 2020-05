KAZANANI BAYRAK YARIŞI BELİRLEDİ

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı merak ediliyordu. 4 Mayıs 2020 tarihli Survivor 2020 66. Bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında müthiş bir ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da verilen ödülün büyüklüğü yarışmacıları ayrıca hırslandırdı. Yarışmacıların hepsinin katıldığı ödül oyununda heyecan ile birlikte gerilim de had safhaya ulaştı.

İkişer yarışmacının parkura çıktığı, atıcıların oyunun kaderini belirlediği Survivor ödül oyununda kazananı bayrak yarışı belirledi. Skor 9-9 olunca her iki takımdan dörder yarışmacı parkura çıktı. İkişer yarışmacı küpü başlangıç noktasına götürdü. Diğer iki yarışmacı ise getirilen yere geri götürdü. Sonunda atışlara ise Ünlülerden Ersin ile Gönüllülerden Cemal Can kaldı. Survivor 2020'de büyük ödülü kazanan takımı ise son atışlar belirledi. Cemal Can, nefeslerin tutulduğu oyunda atışları ile büyük ödülü takımına kazandırmayı başardı.