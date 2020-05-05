Çeyrek ve gram altın fiyatları, bilindiği üzere altın yatırımı yapanlar binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Bugün İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 artışla 387,00 liradan tamamladı. Peki, 8 Mayıs çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Canlı 22 ayar bilezik, tam, yarım altın fiyatları kaç TL?
8 MAYIS ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|386,60
|386,80
|386,80
|387,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.548,00
|2.569,00
|2.549,00
|2.570,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|352,60
|356,60
|352,80
|356,80
|Lira(Tam) Ziynet
|2.490,00
|2.510,00
|2.491,00
|2.511,00
|Yarım Ziynet
|1.245,00
|1.255,00
|1.246,00
|1.256,00
|Çeyrek Ziynet
|622,00
|627,00
|623,00
|628,00
ALTININ KİLOGRAMI 386 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 383 bin 500 lira, en yüksek 386 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 386 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 957 milyon 732 bin 120,18 lira, işlem miktarı ise 5.228,45 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 958 milyon 72 bin 8,9 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 artışla 387,00 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 628,00 lira, Cumhuriyet altını 2.570,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 387,00 liradan işlem gördü.
BRENT PETROL 30 DOLARI AŞTI, ALTIN DÜŞTÜ
Covid-19 pandemisine bağlı ekonomik önlemlerde gevşeme yapılacağı ve piyasalarda aylardır süren belirsizliğin kalkacağı beklentisiyle yükselen Brent hampetrolün varil fiyatı yeniden 30 doları aşarken, artan risk iştahıyla ons altının fiyatı yeniden 1,700 doların altına çekildi.
Küresel düzeyde gösterge sayılan Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 8.29 artışla 30.29 dolara çıkarken, Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 10.20 artışla, uzun süredir ilk kez 25 doları geçerek 25.92 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.72 artışla 14.90 dolar,
- altın, yüzde 0.21 düşüşle 1,698.36 dolar,
- bakır, yüzde 0.45 artışla 5,129.00 dolar,
- platin, yüzde 0.23 düşüşle 767.98 dolar,
- paladyum yüzde 4.28 düşüşle 1,782.18 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 386 liraya, çeyrek altın 633 liraya, Cumhuriyet altını da 2,530 liradan satılıyor.
Piyasaların gösterge hampetrol kontratları, Covid-19 pandemisine bağlı ekonomik önlemlerde gevşeme yapılacağına ilişkin açıklamalarla yükseldi.
Avrupa genelinde ve ABD'nin birçok eyaletinde Covid-19 pandemisine bağlı ölümlerde tepe noktasının görüldüğü ve buna bağlı olarak da ekonomik önlemlerde gevşeme yaşanacağına ilişkin açıklamalar, piyasalarda aylardır süren belirsizliğin kalkacağı beklentisi fiyatlara yansıdı.
ABD'nin petrol üretim merkezi sayılan Teksas'ta petrol piyasası düzenleme komisyonunun bir üyesi, fiyatların yükselmesini desteklemek için yapılması beklenen üretim kısıntısı için üreticilere yetki verilmediğini açıkladı.
Financial Temas gazetesinin haberinde, adını açıklanmasını istemeyen ve konuya yakın olduğu belirtilen düzenleyici kurum Teksas Demiryolu Komisyonu (RRC) üyesinin, petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketin başlamasıyla bir kısıntıya gerek görülmediği için üretici firmalara kısıntı yetkisinin verilmediğini söylediği belirtildi.
Habere göre, RRC'nin bu yöndeki kararı, bazı dev petrol şirketlerinin, birçok üreticinin yüzde 20'yi bulacak üretim kısıntısına uymaya ya da kısıntıya karşılık gelecek miktarda petrol karşılığı ceza ödemeye zorlayacak bu girişime karşı çıkmalarının ardından geldi.