Çeyrek ve gram altın fiyatları, bilindiği üzere altın yatırımı yapanlar binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Bugün İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 artışla 387,00 liradan tamamladı. Peki, 8 Mayıs çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Canlı 22 ayar bilezik, tam, yarım altın fiyatları kaç TL?

8 MAYIS ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: