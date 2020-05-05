Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı? 5 Mayıs Salı Survivor'da futbol maçını hangi takım kazandı?Ekranların en çok takip edilen yarışma programlarından biri olan Survivor 2020 bu hafta yeni oyunlarla heyecan dorukta. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı iletişim ödülü için kıyasıya yarıştı. Peki,Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı? 5 Mayıs Salı Survivor'da futbol maçını hangi takım kazandı? Survivor 2020'de iletişim oyunu takım olarak oynandı. Buna göre salıncakta oturan bir kişi atıcı olarak yarıştı. Bir kişi salıncağı sallarken üçüncü kişi ise atıcıya topu taşıyordu.
5 MAYIS SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor 2020'de iletişim oyunu takım olarak oynandı. Buna göre salıncakta oturan bir kişi atıcı olarak yarıştı. Bir kişi salıncağı sallarken üçüncü kişi ise atıcıya topu taşıyordu. Yarışmacılar, ellerindeki büyük topu, sallanırken yerdeki kare şeklindeki sepete basket atmaları lazımdı. Bu üç yarışmacı arasındaki uyum, Survivor'da iletişim oyununda takımları daha başarılı olmasını sağlıyordu. Fakat oyun sırasında bu üç kişi arasında tansiyon hep yüksek oldu. Zorlu oyunda Ünlüler oyuna iyi başladı ve skoru 4-0'a getirdi. Fakat Gönüllüler, rakibini önce skorda yakaladı ve sonrasında geçmeyi başardı. Bundan sonra ise skor iki takım arasında gidip geldi. Günün sonunda ise 10-8 skorla iletişim oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.
SURVİVOR 5 MAYIS SALI ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor iletişim ödülünü kazanan takım Ünlüler oldu.
KAZANAN TAKIM INSTAGRAM'DA CANLI YAYIN AÇACAK
Survivor 2020 yarışmasında ödül oyunu oyun öncesinde Acun Ilıcalı ödülü açıkladığında büyük bir heyecan yaşanıyor. Her hafta iletişim ödüllerinde yarışmacılar büyük heyecan yaşanırken bu hafta daha da ayrı bir mutluluk yaşayacaklar. Çünkü iletişim ödülünde kazanan takım sosyal medyada yani Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabında canlı yayın yapma fırsatı bulacak. Böylelikle yarışmacılar dış dünya ile ciddi bir iletişim kurma imkânına sahip olacak ve hatta yarışmadaki durumları hakkında izleyicilerden bilgi alabilecek.
BERKAN İLE YUNUS EMRE KAVGASI DAMGA VURUYOR
Dün oynanan ödül oyununda Nisa'nın parkura yaşanarak bağırmasının ardından Yunus Emre oldukça sinirlenmiş önce Nisa'ya ardından da Berkan'a öfkelenmişti. Bugün gerçekleşecek iletişim ödülü oyununda Berkan'ın kenardan Yunus Emre'ye "Efendi ol" diye bağırmasının ardından Yunus Emre daha fazla dayanamayarak karşılık verecek. "Bak sana efendiliği gösteririm, çok artistlik yapma oradan" diyen Yunus Emre, Berkan'dan "Ne diyorsun lan" yanıtını alacak.
SURVİVOR AVANTAJ OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Takım olarak bayrak yarışı şeklinde oynanan avantaj oyununda kazanan Ünlüler oldu. Bu sayede Gönüllüler takımından yarışmak istedikleri rakiplerini seçme üstünlüğünü elde etmiş oldular.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNUN GALİBİ KİM OLDU?
4 Mayıs Survivor ödül oyununda, geçen haftalarda ödül olarak verilen malikanede kalm, jetski ile ulaşma, yemek ve 80'ler partisi vardı. Kazanan takım güzelce dinlenme, yemek yeme, eğlenme haklarını elde etmiş oldu. Çok heyecanlı bir ödül oyunu vardı, çekişmeli giden oyunda takımlar başa baş mücadele eder hale geldi. Sonuç olarak ise Gönüllüler takımı, ödülün malikanede konaklama, seçilen yemekler ve 80'ler partisi olduğu oyunu 10-9 skoruyla kazandı. Nisa da yarışmada vardı ve kazandığı oyunlar oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Bugün bir kişi Survivor yarışmasına veda edecek. Cumartesi günkü dokunulmazlık oyununu ünlüler takımının kazanması üzerine gönüllüler takımı haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere oylama yaptı. Oylama sonucunda Berkan 3, Ardahan 2, Yasin ve Cemal Can'da 1'er oy aldı. Günün sonunda en fazla oyu alan Berkan haftanın ilk eleme adayı oldu.
Pazar günü oynanan dokunulmaz oyununu ise Gönüllüler kazandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı ise strateji izledi. Ada konseyinde SMS sonuçlarında sürekli birinci gelen Mert'in adını yazarak takımlarını koruma altına almaya çalıştı. Açılan 5 oydan 4'ü Mert'te çıkınca ünlüler takımından ilk eleme adayı Mert oldu. Berkan ve Mert'in SMS'teki diğer rakipleri ise bugün en yüksek oyu alan kişiler tarafından açıklanacak. SMS oylamasında en düşük puanı alan ise Survivor adasına veda edecek.