5 MAYIS SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de iletişim oyunu takım olarak oynandı. Buna göre salıncakta oturan bir kişi atıcı olarak yarıştı. Bir kişi salıncağı sallarken üçüncü kişi ise atıcıya topu taşıyordu. Yarışmacılar, ellerindeki büyük topu, sallanırken yerdeki kare şeklindeki sepete basket atmaları lazımdı. Bu üç yarışmacı arasındaki uyum, Survivor'da iletişim oyununda takımları daha başarılı olmasını sağlıyordu. Fakat oyun sırasında bu üç kişi arasında tansiyon hep yüksek oldu. Zorlu oyunda Ünlüler oyuna iyi başladı ve skoru 4-0'a getirdi. Fakat Gönüllüler, rakibini önce skorda yakaladı ve sonrasında geçmeyi başardı. Bundan sonra ise skor iki takım arasında gidip geldi. Günün sonunda ise 10-8 skorla iletişim oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.