Acun Ilıcalı'nın sunduğu TV8 ekranlarında yer alan Survivor'da bu akşam heyecanlı bir bölüm yaşandı. Ödül oyunu için kıyasıya mücadele eden Ünlülüler ve Gönüllüler takımından kazanan hangisi oldu? Survivor ödülü bu kez dudak uçuklattı ve kazanan kişi lüks villanın sahibi oldu. Gündemde büyük merak yaratan bu villayı kimin kazandığı, villanın hangi ülkede olduğu gibi sorular sık sık internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı Survivor ödül oyununun kazananı belli oldu.