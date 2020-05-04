4 MAYIS SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNDA ÖDÜL NE?

Survivor 2020'de ödüller her hafta daha da büyüyor. Bugünkü ödül oyununda, geçen haftalarda ödül olarak verilen malikanede kalma yine var. Buna ek olarak jetski ile eve gitmek ve 80'ler partisi de diğer ödüller.