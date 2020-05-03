SUNGUR TEKİN KİMDİR?

Sungur Tekin (Songur Tigin) Süleyman Şahın 4 oğullarının en büyüğüdür. Ögeday'ın ordusuna sızan ve ilk zamanlarda hain olarak anılan daha sonra öldüğü sanılan Sungurtekin aslında Selçuklu Devleti adına Ögeday'ın ordusuna sızmış ve oradan bilgiler aktaran bir kişidir. Daha sonraları obaya dönen Sungurtekin ilerleyen zamanlarda Gündoğdu ile birlikte tekrar Horasan'a dönmeye karar vermişlerdir. Bu nedenle tarihte Sungurtekin hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır.

Sungurtekin ile Gündoğdu geri dönerlerken Ertuğrul ve kardeşi Dündar ise Selçuklu ordusuyla İznik Rum İmparatoruna bağlı birlikler arasında bugünkü Pazaryeri ile Bozüyük arasındaki Ermeniderbendi denilen yerde yapılan savaşı, Selçuklular Ertuğrul Gazinin yardımlarıyla kazanınca, Alaaddin Keykubad ödül olarak Eskişehir ve çevresini Ertuğrul Gaziye verdi. Bu başarıdan sonra Karacahisarı da ele geçiren Ertuğrul Gazi, Söğüt üzerine yürüdü ve burayı fethetti.

Ertuğrul Gazinin ataları, yaklaşık bin veya bin hane olmak üzere diğer Oğuz boyları ile beraber Moğol istilasının da etkisiyle Buhara ve Semerkant üzerinden Ceyhun nehrini geçerek Horasan bölgesinin Merv şehrine yerleştiler.

Selçuklularla beraber Azerbaycan üzerinden Doğu Anadoluya Van Gölünün batısında yer alan Ahlata ulaştılar. Burada Selçuklu Beyleri ile beraber Gürcülere ve Trabzon Rum İmparatorluğuna karşı gaza ve fütuhata katıldılar.