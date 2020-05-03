Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanan 19. bölümünde dikkat çeken gelişmeler peş peşe yaşandı. Kuruluş Osman izleyicileri bir süredir diziye Ertuğrul Bey karakterinin geri dönmesini istiyorlar. Bu hafta Kuruluş Osman dizisinde yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından anbean takip edildi. Son bölümde Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere harekete geçen Osman Bey; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozmak için harekete geçti. Dündar ve Osman Bey arasında yaşanan büyük hesaplaşmanın ardından bölümün sona ermesiyle birlikte Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gün gelecek bu topraklara hilal parıltısı yayılacak!
Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor... Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?
OSMAN BEY VE SUNGUR TEKİN BULUŞTU
Osman Bey, Aksakallılar'ın müjdesini verdiği, yoldaşı olacak Kayı ulusunun amcası Sungur Tekin olduğunu büyük bir sürpriz sonucu öğrendi. Kılık değiştirerek Margarit keşişleriyle birlikte uç bölgesine gelen Sungurtekin, oyunu anlaşılınca esir düşmüştü ancak Osman Bey amcasını kurtardı. Osman Bey şaşkınlığını "Senelerce seni Moğol cenginde Gündoğdu emmimle öldü bildik" sözleriyle ifade etti.
Osman Bey, Sungurtekin'le birlikte Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Bahadır'ın gelişiyle eli güçlenen Dündar Bey, nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun, Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi? Geyhatu'yu arkasına alan Alişar, sancak beyi unvanını kullanıp Osman Bey'i saf dışı bırakabilecek mi?
OSMAN BEY, ALİŞAR'LA YÜZLEŞTİ
Dündar'ın Alişar Bey tarafından korunduğunu öğrenen Osman Bey, Balgay ve Moğollarla birlikte Alişar'ın konağına gitti. "Gördüm ki iki ezeli düşman bana karşı ittifak etmiş. Sizi bu kadar ürküttüğümü bilmiyordum" diyen Alişar, Osman Bey'in tüm ısrarına rağmen Dündar'ın konakta olmadığını söyledi ve "Dündar Bey'i öldü biliriz… Yok diriyse de gördüğün gibi burda yoktur Osman Bey" dedi.
KURULUŞ OSMAN 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Osman ile Balgay ittifak kurmuşsa, kıyamet kopmuş demektir!"
Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozabilecek mi?
Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar'a nasıl destek verecek? Gündüz Bey, Alişar'ın baskısına karşı Kayı Obası'nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey'in Bizans prensesi Adelfa'yı elinden almasına nasıl yanıt verecek?
ERTUĞRUL BEY KURULUŞ OSMAN'A GERİ DÖNECEK Mİ?
Engin Altan Düzyatan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son yaptığı paylaşım akılları karıştırdı. Ancak son olarak "Kuruluş Osman'a geri dönecek misin?" sorusuna yanıt veren Engin Altan Düzyatan şunları söylemişti;
"Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum"
Düzyatan, "Sevdiğimiz arkadaşlarımız, ne kadar güzel bizim yarattığımız bir işi devam ettiriyorlar, bunlar iki farklı iş, ben çok severek izliyorum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuşmuştu.
ÜÇ YENİ İSİM KATILDI
Kuruluş Osman'da Dündar Bey'in oğlu "Bahadır" rolüyle dahil olan Çağkan Çulha ise Kayı Obası'nda dengeleri değiştirmeye aday. 19'uncu bölümde ayrıca Moğol komuta "Böke" rolüyle "Atılgan Gümüş" da ilk kez seyirci karşısına çıktı.
Dizinin 20'inci bölüm fragmanı ise büyük heyecan yarattı. Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, fragmanda yer alan Osman Bey'in "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı. "Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti", "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak" soruları 20'nci bölümde yanıt bulacak.
OSMAN BEY VE SUNGUR TEKİN BULUŞTU
Osman Bey, Aksakallılar'ın müjdesini verdiği, yoldaşı olacak Kayı ulusunun amcası Sungur Tekin olduğunu büyük bir sürpriz sonucu öğrendi. Kılık değiştirerek Margarit keşişleriyle birlikte uç bölgesine gelen Sungurtekin, oyunu anlaşılınca esir düşmüştü ancak Osman Bey amcasını kurtardı. Osman Bey şaşkınlığını "Senelerce seni Moğol cenginde Gündoğdu emmimle öldü bildik" sözleriyle ifade etti.
Osman Bey, Sungurtekin'le birlikte Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Bahadır'ın gelişiyle eli güçlenen Dündar Bey, nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun, Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi? Geyhatu'yu arkasına alan Alişar, sancak beyi unvanını kullanıp Osman Bey'i saf dışı bırakabilecek mi?
SUNGUR TEKİN KİMDİR?
Sungur Tekin (Songur Tigin) Süleyman Şahın 4 oğullarının en büyüğüdür. Ögeday'ın ordusuna sızan ve ilk zamanlarda hain olarak anılan daha sonra öldüğü sanılan Sungurtekin aslında Selçuklu Devleti adına Ögeday'ın ordusuna sızmış ve oradan bilgiler aktaran bir kişidir. Daha sonraları obaya dönen Sungurtekin ilerleyen zamanlarda Gündoğdu ile birlikte tekrar Horasan'a dönmeye karar vermişlerdir. Bu nedenle tarihte Sungurtekin hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır.
Sungurtekin ile Gündoğdu geri dönerlerken Ertuğrul ve kardeşi Dündar ise Selçuklu ordusuyla İznik Rum İmparatoruna bağlı birlikler arasında bugünkü Pazaryeri ile Bozüyük arasındaki Ermeniderbendi denilen yerde yapılan savaşı, Selçuklular Ertuğrul Gazinin yardımlarıyla kazanınca, Alaaddin Keykubad ödül olarak Eskişehir ve çevresini Ertuğrul Gaziye verdi. Bu başarıdan sonra Karacahisarı da ele geçiren Ertuğrul Gazi, Söğüt üzerine yürüdü ve burayı fethetti.
Ertuğrul Gazinin ataları, yaklaşık bin veya bin hane olmak üzere diğer Oğuz boyları ile beraber Moğol istilasının da etkisiyle Buhara ve Semerkant üzerinden Ceyhun nehrini geçerek Horasan bölgesinin Merv şehrine yerleştiler.
Selçuklularla beraber Azerbaycan üzerinden Doğu Anadoluya Van Gölünün batısında yer alan Ahlata ulaştılar. Burada Selçuklu Beyleri ile beraber Gürcülere ve Trabzon Rum İmparatorluğuna karşı gaza ve fütuhata katıldılar.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gün gelecek bu topraklara hilal parıltısı yayılacak!
Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor... Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?
OSMAN BEY, ALİŞAR'LA YÜZLEŞTİ
Dündar'ın Alişar Bey tarafından korunduğunu öğrenen Osman Bey, Balgay ve Moğollarla birlikte Alişar'ın konağına gitti. "Gördüm ki iki ezeli düşman bana karşı ittifak etmiş. Sizi bu kadar ürküttüğümü bilmiyordum" diyen Alişar, Osman Bey'in tüm ısrarına rağmen Dündar'ın konakta olmadığını söyledi ve "Dündar Bey'i öldü biliriz… Yok diriyse de gördüğün gibi burda yoktur Osman Bey" dedi.
ERTUĞRUL GAZİ KİMDİR?
13. yüzyılda dünya yeni kudretini arıyordu. Ve Anadolu, emperyallerin kavgaya tutuştuğu bir diyardı. 1071'de Türklerin girdiği bu topraklara şimdi, Haçlılar ve Moğollar da ortak olmak istiyordu. Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Mezopotamya yeni sahibini arıyordu. İşte bu yangın yerinde ortaya çıkan Ertuğrul Gazi, hayallerine giderken aslında dünyaya yeni bir medeniyet armağan etti. Temellerini attığı devlet, dünyanın kaderini değiştirdi.
IX. asırda Ertuğrul Gazi'nin ataları, yaklaşık 50 bin veya 70 bin hane olmak üzere diğer Oğuz boyları ile beraber Moğol istilasının da etkisiyle Buhara ve Semerkant (Özbekistan) üzerinden Ceyhun nehrini (Amuderya'yı) geçerek Horasan (Türkmenistan) bölgesinin Merv /Mohan şehrine yerleştiler.
İLK KONAK YERİ KARACADAĞ'DIR
Selçuklu Sultanı I.Alâeddin Keykubat, Ertuğrul Gazi idaresindeki Kayıhanlıları bu savaşlardaki hizmetlerinin karşılığında ödüllendirdi ve Ankara'nın batısındaki Karacadağ'ı kışlak-yaylak olarak verdi. Bu müjdeli haber Kayıhanlılar Kayseri'de bulunurken, Selçuklu başkenti Konya'ya gönderilen Ertuğrul Gazi'nin oğlu Saru Batu Savcı Bey tarafından getirildi. Ertuğrul Gazi'nin Anadolu'daki ilk konak yeri Karacadağ'dır. Böylece Ertuğrul Gazi ilk olarak tarih sahnesinde görünmüştür.
CİHAD EMRİNİ YERİNE GETİRMEK İSTEDİ
Kayıların şanını yüceltmek ve İslam'ın cihad emrini, cihan mefkûresini yerine getirmek isteyen Ertuğrul Gazi'nin batı uc bölgesinde gaza hareketlerinde bulunmaya başlaması; ileride kurulacak olan devletin siyasi hayatında uc geleneğinin yerleşmesine ve Bizans üzerine daimi gaza hareketlerinin yapılmasına vesile oldu.
GAZİ ÜNVANI VERİLDİ
Ertuğrul Gazi'nin siyasi ve askeri dehası, cesareti, yiğitliği, zekâsı ve aksiyonunun bir sonucu olarak, XIII.asrın ortalarında Karacahisar ve Söğüt fethedildi. Selçuklu Sultanı I.Alâeddin Keykubat, bu fetihlerin sonucunda mükâfat olarak Domaniç, Söğüt ve çevresini kendisine yurt/mülk olarak verdi. Yazları Domaniç yaylalarında, kışları Söğüt'te geçiren Ertuğrul Gazi, Selçuklu Devleti'nin kuzey-batı uç sınırlarını en iyi şekilde koruyup, asayişi temin etti. Domaniç-Söğüt ve çevresine hâkim olduktan sonra, Bizans sınır boylarında bulunan diğer uç beyleriyle birlikte cihad ve gaza ile meşgul olmaya devam etti. Ertuğrul Gazi, komşu Bizans tekfurlarına (valilerine) karşı kazandığı parlak başarılarından dolayı "gazi" unvanı aldı.
Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı.
Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti. Türbesi Söğüt'tedir. Her yıl eylül ayının 2.haftası pazar günü anma törenleri yapılmaktadır.
ERTUĞRUL GAZİ'NİN ÇOCUKLARI
Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in babası olan Ertuğrul Gazi'nin, Osman Bey'den başka çocukları da vardı. Diğer çocuklarının isimleri ise; Saru Batu (Savcı Bey) ve Gündüz'dür. Ertuğrul Gazi'nin aynı zamanda Sungur Tekin, Gündoğdu ve Dündar isimli üç de kardeşi bulunmaktadır.