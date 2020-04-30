VOLEYBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da voleybol oyununda Survivor yarışmacıları ve Acun Medya takımları karşı karşıya geldi. Ödülü açıklayan Ilıcalı, "Eğer biz kazanırsak, bizi tutanlar pilav, et, salata ve tatlı yiyecek. Karşı takım kazanırsa onları tutanlara ise karışık ızgara et, yoğurt, salata, içecek ve 3 çeşit tatlı veriyorum" dedi.

Acun Ilıcalı, İrem ve Nisa'dan oluşan Acun Medya takımı ile Evrim, Ardahan ve Cemal Can'dan oluşan takım arasındaki voleybol maçı büyüj heyecana sahne oldu. Voleybol maçını kazanan takım ise 3-2 skorla Acun Medya oldu.