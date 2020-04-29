OKAN TURP KİMDİR?

Okan Turp 27 Ağustos 2000'de doğdu. Türk futbolcu. U-17 Türk milli takımında ilk maçına 2016 yılında çıkmıştır.

ACUN, SURVİVOR AYCAN'IN ŞİFRELİ KONUŞMALARINI AÇIKLAMIŞTI

Acun Ilıcalı, Instagram'dan yaptığı canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı. Acun Ilıcalı şunları söyledi:

"Aycan ile konseydeki diyaloğu seyredin. Tüm şifreleri çözdük, konuya hakimiz. Aycan da bu hakimiyeti gördü, Survivor sevenlere sesleniyorum, şu 3 gün kaçırmayın. Tahmin etmeyeceğiniz olaylar var. Şaşkın şaşkın ben de seyrediyorum.Aycan bir arkadaşıyla özel konuşmaya başlıyor.

Kız Aycan'a 'Sana bir sözüm vardı' diyor, 'O sözü tuttum' diyor. Arada bir şifre daha var. Kız 'Öğrendim' diyor, 'Neyi öğrendin' diyor, 'O konuyu' diyor. Aycan sonra bu kız ile özel olarak konuşmaya başlıyor. Kız 'Biz bize yeteriz' diyor. Sizin anlayacağınız dışarıdaki bir olayı Aycan öğreniyor."