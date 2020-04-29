Masterchef yarışmasının 2020'de yayınlanacak yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ve başvuruların nereden yapıldığı merak ediliyor. Masterchef başvurularına başvurular, TV8'in resmi internet sitesinden yapılıyor. Masterchef'e katılmak isteyenler, hazırlanan formu doldurarak başvuruyu tamamlıyor. Yarışmacı adayları, 2 farklı aşamayı başarıyla geçerse programda yarışmaya hak kazanıyor. İşte MasterChef 2020 ne zaman başlayacak? MasterChef'e başvuru nasıl yapılır?
MASTERCHEF 2020 NE ZAMAN?
2019 yılının Masterchef Türkiye programı Ağustos ayında başlamıştı. Tahminlere göre Masterchef 2020'nin de yaz sonuna doğru başlaması bekleniyor.
YARIŞMA HAKKINDA
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna şefliği ve sunuculuğu ile yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasında Türkiye'nin en iyi şefi olmak için yarışan yarışmacılar Türkiye'de ve Dünya'da adını duyurmuş olan şeflerden de dersler alıyorlar. Bu yüzden bu yarışma yarışmacılar büyük şans.
Tv8'de 2.sezonuyla ekranlara gelen sevilen yemek yarışması MasterChef'in 2019 yılı şampiyonu Cemre oldu. Finale kalan Alican ve Cemre arasında MasterChef'i kazanan isim baştan beri iddialı olan ve şeflerin büyük beğenisini kazanan Cemre oldu. MasterChef programının sıkı takipçileri program biter bitmez yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. MasterChef'e katılmak isteyen, kendine güvenen kişilerde başvurunun nasıl, nereye yapılacağını araştırıyor. 2020 yılında yayınlanacak olan MasterChef'in ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.
MasterChef Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?
2018 yılında Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşmaya başlayan MasterChef ilk sezonun ardından 8 ay ara vermişti. Daha sonra ikinci sezonu yayınlanmaya başladı. 2019 yılında Ağustos ayında başlayan programın 2020 yılında da bu tarihler arasında yayınlanacağı düşünülüyor. MasterChef üçüncü sezonu ile Temmuz veya Ağustos aylarında izleyici ile buluşacak. 2019 yılında yayınlanan yarışma programının kazanananı Cemre olmuştu. MasterChef programının şefleri de izleyici tarafından çok sevilmektedir.
MasterChef Başvurusu Nasıl Yapılıyor?
Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yemek yarışmasına başvurular Tv8 resmi intenet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Yarışmacı olmak isteyenler intenet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak başvuruyu tamamlıyor. Ardından adaylar iki farklı aşamadan da geçmektedir. İlk olarak yetkililer tarafından değerlendirilen adaylar daha sonra görüşmeye çağrılıyor ve jürinin karşısına çıkarak bir yemek hazırlıyor.
Başvuru formunda yer alan bazı sorular şunlardır:
-Mevcut işinizi seviyor musunuz? Neden?
-Ne kadar zamandır yemek yapıyorsunuz?
-Hiç aşçı olarak veya herhangi bir catering firmasında görevli olarak çalıştınız mı?
-Yemek yapma dersleri aldınız mı? (Eğlence amaçlı veya profesyonel)
-Yemek tarzınızı tarif edin (Öneğin: creole, İtalyan, güney konforu, barbekü, vs.)
-Size özel bir tarifiniz var mı? -Yemek yapmak veya mutfakta olmakla ilgili ilk anılarınız nelerdir? Yemek sevginize ne sebep oldu?
-Eğer MasterChef ünvanını kazanırsanız, hangi hayalinizi gerçekleştirmek istersiniz? (Özel olun. Bir şef olabilirsiniz, yemek yazarı olabilirsiniz, vb.) Form doldurulduktan sonra TV8/ACUN MEDYA YARIŞMA BAŞVURU TAAHHÜTNAMESİ ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEM GÖRMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKATNAME'ye onay vermeniz gerekmektedir. Onay verdikten sonra gönder tuşuna basınız. Başvurunuz bu şekilde tamamlanır.