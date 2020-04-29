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    • 29.04.2020 21:37
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    • 29.04.2020 21:38
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    , reyting sıralaması kim birinci oldu? Çarşamba reyting sonuçları

    , reyting sıralaması kim birinci oldu? Sorusu oldukça merak ediliyor. Televizyon severler her gün reyting sonuçlarını yakından takip ediyor. Çarşamba reyting sonuçları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Atv'de Kuruluş Osman, Kanal D'de , 'de ve TV8'de Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yapımları izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki, reyting birincisi kim olacak? Reyting ölçümü için öncelikle ölçümü gerçekleştirmekle görevlendirilen şirket, illerdeki sosyal yapıları inceleyerek denek olarak kullanılacak ailelerin seçimini yapıyor.

    Kuruluş Osman, Survivor reyting sıralaması kim birinci?

    29 Nisan Çarşamba reyting sonuçları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kuruluş Osman, Survivor reyting sıralaması nasıl? sorusunun yanıtı da merak ediiliyor. Bu akşam Atv'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Eyvah Eyvah, Show Tv'de Salak Milyoner ve Tv8'de Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yapımları ekranlara gelecek. Peki, zirvenin sahibi kim olacak? İşte tüm merak edilenler.. Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Yani bir televizyon programı yapıyorsanız, o programın ne kadar kaliteli olduğundan çok, ne kadar izlendiği sizin o programa devam edip edemeyeceğinizi belirler.

    29 NİSAN ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

    29 Nisan Çarşamba reyting sonuçları henüz belli olmadı. Güncel reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

    22 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

    TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1. KURULUS OSMAN ATV

    2. SURVIVOR TV8

    3. FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

    4. KURULUS OSMAN (OZET) ATV

    6. SHOW ANA HABER SHOW TV

    7. ESRA EROL'DA ATV

    8. ATV ANA HABER ATV

    9. BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D

    10. ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX

    AB REYTİNG SONUÇLARI

    1. SURVIVOR TV8

    2. KURULUS OSMAN ATV

    3. FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

    4. KURULUS OSMAN (OZET) ATV

    5. GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

    6. ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX

    7. DELİHA (T.S) KANAL D

    8. AŞKIMIZIN SON TEKMESI (T.S) FOX

    9. SON DURAK ATV

    10. SURVIVOR EKSTRA TV8

    Reyting nedir?

    Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Yani bir televizyon programı yapıyorsanız, o programın ne kadar kaliteli olduğundan çok, ne kadar izlendiği sizin o programa devam edip edemeyeceğinizi belirler.

    Reyting nasıl ölçülüyor?

    Reyting ölçümü için öncelikle ölçümü gerçekleştirmekle görevlendirilen şirket, illerdeki sosyal yapıları inceleyerek denek olarak kullanılacak ailelerin seçimini yapıyor. Araştırmalar sonucu denek olarak belirlenen ailelerin televizyonlarına, "peoplemeter" adlı izleyici ölçüm cihazları yerleştiriliyor. Bu cihazlar, her gece belirlenen saatlerde verileri merkeze gönderiyor.

    İzleyicilerin evine kurulan bu sistem, hiçbir ailede uzun süreli kalmıyor. Peoplemeter'ı kullanmaya başlayan izleyicilerin her yıl yaklaşık %20'si değişiyor. Bunun dışında, düzenli olarak televizyon izlemeyen aileler de sistemden çıkarılıyor. Ayrıca evin sosyoekonomik yapısı da değişiklik gösterdiğinde, örneğin evin çocuğu evlenip evden ayrıldığında da kurulan düzenek geri alınıyor.
    Haberler Magazin Kuruluş Osman, Survivor reyting sıralaması kim birinci oldu? 29 Nisan Çarşamba reyting sonuçları
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