29 Nisan Survivor tablo ve Masterchef oyununu hangi takım kazandı? Soruları Survivor fenomenleri tarafından internette aratılmaya başlandı. Survivor'da dün gece eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da bugün eleme adayları Gönüllüler takımından Gizem, Ardahan ve Yasin olmuştu. Ünlüler takımından ise eleme adayı olarak Yunus Emre, Ersin ve Sercan seçilmişti. Survivor'dan elenen isim Gizem Birdal olmuştu. Şimdi ise tablo ve yemek yarışması ilgi odağı olmuş durumda. Survivor 2020 yeni bölümüyle şu sıralarda ekranlara geliyor. Yarışmayı kazanan takım belli olduğunda haberimize eklenecektir. İşte acunn.com tablo oylaması
SURVİVOR MASTERCHEF OYUNUNU KİM KAZANDI?
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada yarışmanın berabere bittiğini duyurdu. İki takımın da yemekleri paylaşacağını ve birlikte yiyeceğini açıkladı.
SURVİVOR'DA HANGİ TAKIM EN İYİ YEMEĞİ YAPACAK?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'nin 29 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 61. yeni bölümünde sürpriz bir ödül oyunu oynanacak.
Survivor'da yarışmacılar MasterChef sınavı verecek. MasterChef Türkiye şefleri olan Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu oyuna bağlanıp yarışmacıları yapacakları yemekler için yönlendirmeye çalışacak. Daha sonrasında yapılan yemekler Acun Ilıcalı, Esat Yontunç ve Survivor yapım ekibi tarafından değerlendirilecek. Jürinin kararı sonrasında ise kazanan takım yaptıkları yemeklerle karınlarını doyuracak.
SURVİVOR TABLO YARIŞMASINI KİM KAZANDI?
Acun.com üzerinden oylama süreci devam ediyor. Kazanan takım belli olduğunda haberimize eklenecektir.
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'un yayınlanan son bölümünde, Ünlüler Gönüllüler iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Parkurda Mert, Ersin ve Sercan arasında yaşanan tartışma son bölüme damga vurdu. Berkan ve Sercan arasında akabinde gelişen antipatik polemiği ise gerginliğe neden oldu.
Rekabetin devam ettiği gecede Survivor iletişim oyununu gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da oynanan iletişim oyunu sonrası yarışmacılar, eleme konseyinde Survivor'dan elenen isimi belirlemek için toplandı.
Gönüllüler takımında bu hafta SMS'te ilk 2'ye giren yarışmacılar, Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı oldu.
Ünlüler takımında ise SMS sıralamasında Aycan Yanaç ve Mert Öcal en çok oyu aldı.
Survivor'da yapılan konseyde Yunus Emre ve Gizem eleme adayı olmuştu.
Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da Aycan eleme adayı olarak Ersin'in; Mert Sercan'ın; Cemal Can Yasin'in; Barış ise Ardahan'ın ismini söyledi.
Heyecanlı gelişmelerin yaşandığı konseyde alınan karar doğrultusunda, Survivor'dan elenen isim Gizem Birdal oldu. Gizem elenmesinin ardından konseyde gözyaşlarına boğuldu.
SURVİVOR 11. HAFTA SMS SIRALAMASI
Survivor 11. hafta SMS sıralaması, oylamanın ardından belli oldu. Survivor gönüllüler ve ünlüler takımı SMS oylaması şöyle gelişti;
Gönüllüler takımı SMS sıralaması
1) BARIŞ
2) Cemal Can
3) Nisa
4) Evrim
5) Yasin
6) Berkan
7) Ardahan
8) Gizem
Ünlüler takımı SMS sıralaması
1) AYCAN
2) Mert
3) Elif
4) Sercan
5) Yunus Emre
6) Ersin
7) Aşkım
SURVİVOR GİZEM BİRDAN KİMDİR?
5 Ağustos 1992, İstanbul'da doğdu. 10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.
8. sınıfta Oğuz Kaan Koleji'nden burs alarak liseyi de İstanbul'da bitirdi. Sonrasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı ve 1 sene Bursa'da oynadı, devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni burslu kazandı ve eğitimini orada tamamladı.
Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer alan Survivor Gizem, 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda da performans sergiledi. En son "Şahin Tepesi" adlı dizi ile seyirciyle buluşan Gizem Birdan'ın birkaç reklam projesinde de yer aldığı biliniyor.