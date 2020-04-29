Survivor tablo ve Masterchef yarışmasını hangi takım kazandı? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de ödül heyecanı yaşanıyor. Salıncak ödülünü kazanan takım Gönüllüler olmuştu. Yeni yarışmanın konusu ise tablo ve Masterchef oluyor. Hangi takımın Masterchef ve tablo ödülünü kazandığı araştırılmaya başlandı. Oylama Acunn.com üzerinden devam ediyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'nin 29 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 61. yeni bölümünde sürpriz bir ödül oyunu oynanacak. Survivor'un yayınlanan son bölümünde, Ünlüler Gönüllüler iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Parkurda Mert, Ersin ve Sercan arasında yaşanan tartışma son bölüme damga vurdu. Berkan ve Sercan arasında akabinde gelişen antipatik polemiği ise gerginliğe neden oldu.