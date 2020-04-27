Survivor Nisa elendi mi, diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama… Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Nisa elendi mi, diskalifiye mi oldu? Survivor yarışmasında Sercan'la aşk iddialarıyla gündeme gelen Nisa'nın yayınlanan son fragmanda hüngür hüngür ağlaması programa damga vurdu. Bu gelişmenin ardından Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı da Nisa'nın durumuyla ilgili açıklama yaptı. Acun Ilıcalı;" Kimseyi Survivor'da zorla tutmuyoruz. Kişi kendisi devam edemeyeceğini söylediği takdirde gereğini yaparız." açıklamalarında bulundu. Bu durum Nisa'nın elenebileceği iddialarını güçlendirdi. Peki, Survivor Nisa elendi mi, diskalifiye mi oldu?
SURVİVOR NİSA KİMDİR?
Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.
SURVİVOR NİSA ELENDİ Mİ DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Survivor'a adapte olmakta zorlanan Nisa'nın Survivor'dan çekilip çekilmeyeceğini merak konusu oldu. Daha önce de gitmek isteyen ve ağlayan Nisa'nın ne karar vereceği merak konusu oldu.
Yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımında yarış devam ediyor. Gönüllüler takımında yer alan Nisa, yarışma sırasında ağlamaya başlıyor.
Yasin tarafından da uyarılan ve diğer alanda beklemesi söylenen Nisa, 'olmuyor' diyerek üzüntüsünü dile getiriyor.
Daha sonra Acun Ilıcalı, "Kimseyi Survivor'da zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek yarışmacı devam edebilir. Bize net olarak başvuruyorsa da yarışmadan elenmesine müsaade ederiz" dedi. Nisa'nın ne karar vereceği ise merak konusu oldu.