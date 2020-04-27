Nur Yerlitaş (Nurella) son dakika öldü mü? Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Yerlitaş, geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuş ve zor günler geçirmişti. Nurella lakabıyla tanınan Nur Yerlitaş, 1960 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından Arap kökenli baba tarafından Giresunlu olan Nur Yerlitaş, jüri üyeliğini üstlendiği moda programlarıyla tanındı. Nurella lakabıyla tanınan Nur Yerlitaş, 1960 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından Arap kökenli baba tarafından Giresunlu olan Nur Yerlitaş, jüri üyeliğini üstlendiği moda programlarıyla tanındı. Şimdilerde pek çok ünlü ismin sahne kostümünü tasarlayan Nur Yerlitaş, kariyerine 80'li yılların başlarında İtalya'dan ve Fransa'dan getirdiği kıyafetleri satarak başladı.
NUR YERLİTAŞ SON HALİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Sağlık problemleri yaşayan Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konmuş, ünlü modacı 6 Ağustos'ta ameliyat masasına yatmıştı. Tedavi süreci devam eden Nur Yerlitaş, ameliyattan bir ay sonra ilk kez görüntülendi. Nur Yerlitaş'ın kısacık kesilen saçları ve kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı. Ameliyat öncesi ve sonrası zor günler geçiren Nur Yerlitaş'ı dostları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Ünlü modacıyla yakından ilgilenen başta Bülent Ersoy ve Fatih Ürek olmak üzere dostları Yerlitaş'a moral depoluyor...
NUR YERLİTAŞ KİMDİR?
Nurella lakabıyla tanınan Nur Yerlitaş, 1960 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından Arap kökenli baba tarafından Giresunlu olan Nur Yerlitaş, jüri üyeliğini üstlendiği programlarla tanındı. Şimdilerde pek çok ünlü ismin sahne kostümünü tasarlayan Nur Yerlitaş, oda kariyerine 80'li yılların başlarında İtalya'dan ve Fransa'dan getirdiği kıyafetleri satarak başladı.
2010'da Yemekteyiz programında bazı ünlülerle daha yarışmacı olarak yer aldı. Demet Akalın'ın Giderli 16 isimli albümünde yer alan "Türkan" isimli müzik klibinde oynadı. Genellikle moda alanında tanınıyor olsa da, 2007 yılında dans yarışmasının jüri üyeliğini de yaptı.