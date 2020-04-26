Kim Kardashian Türklere ne dedi? Dünyaca ünlü şov yıldızı Ermeni asıllı ABD'li yıldız Kim Kardashian, Instagram hesabından sözde Ermeni Soykırımı iddiaları hakkında paylaşımda bulundu. Kardashian "Toplamda 1,5 milyon Ermeni öldürüldü. Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları öldürdü." dedi. Yıldız isimin yaptığı 7 paylaşım araştırılmaya başlandı. İşte Kim Kardashian Türklere ne dedi? Kim Kardashian aslen nereli? Ermeni soykırım iddialarına ne dedi?
KİM KARDASHİAN KİMDİR?
Kim Kardashian baba tarafından Ermeni, anne tarafından İskoç ve Hollanda kökenlidir. Babası Robert Kardashian O. J. Simpson'ın avukatı olarak ünlenmiş ve 30 Eylül 2003'te ölmüştür. Annesi Kris Jenner 1989'da Robert'ten boşanmış ve eski Olimpiyat atleti Bruce Jenner ile 1991'de evlenmiştir. Kim Kardashian'ın üç öz kardeşi vardır. O.J. Simpson onun vaftiz babasıdır.
Kimberly Noel Kadashian, 21 Ekim 1980 Los Angeles , California doğumlu ve Ermeni asıllı olmasının yanı sıra İskoçya, Hollanda ve Türkiye kökenli bir ailenin çocuğudur. Amerikan sosyetesinin ünlilton'un parti arkadaşı olan Kim gazetelerin magazin haberlerinin vazgeçilmezlerindendir. Basın tarafından sitilist olarak da adlandırılmıştır.
Babası bir zamanlar O.J.Simpson'un avukatlığını yapmış ünlü avukat Robert Kardashian'dır (1944-2003). 2007 yılına kadar Paris Hiton'un parti arkadaşı olarak tanınan Kim Kardashian, erkek arkadaşı Ray J ile çekilmiş porno videosunun dağıtımını yasal olarak engellemek istediği zaman adını duyurmuştur. Kim'in açıklama yapmasından önce kamuoyunun bu kasetin varlığından haberi yoktu ve video bir anda internette yayılmaya başladı. Kim 2000-2004 yıllarında yapımcı Damon Thomas ile evliydi. Kim Kardashian ve iki kız kardeşi Calabasas, Kaliforniya'da bir butik işletmektedir. Şimdilerde şansını oyuncukta deniyor ve ilk olarak disaster movie adlı sinema filminde oynadı.
SENATÖRLER İLE GÖRÜŞMELER
1915 yalanının Amerika tarafından resmen tanınmasında Ermeni asıllı ünlü isim Kim Kardashian'ın da etkisi oldukça büyük. Amerikalı Senatör Jackie Speier, Ermenilerin gizli silahının Kim Kardashian olduğunu yazdı.Onun iddiasına göre Temsilciler Meclisi'nde tasarının kabul edilmesi için büyük gayret gösteren Kardashian, Senatörler ile tek tek görüşmeler yaptı ve bunun sonucunu aldı.