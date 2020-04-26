Babası bir zamanlar O.J.Simpson'un avukatlığını yapmış ünlü avukat Robert Kardashian'dır (1944-2003). 2007 yılına kadar Paris Hiton'un parti arkadaşı olarak tanınan Kim Kardashian, erkek arkadaşı Ray J ile çekilmiş porno videosunun dağıtımını yasal olarak engellemek istediği zaman adını duyurmuştur. Kim'in açıklama yapmasından önce kamuoyunun bu kasetin varlığından haberi yoktu ve video bir anda internette yayılmaya başladı. Kim 2000-2004 yıllarında yapımcı Damon Thomas ile evliydi. Kim Kardashian ve iki kız kardeşi Calabasas, Kaliforniya'da bir butik işletmektedir. Şimdilerde şansını oyuncukta deniyor ve ilk olarak disaster movie adlı sinema filminde oynadı.