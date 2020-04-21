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    • 21.04.2020 14:15
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    Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in pabucunu dama attı! İşte yeni gözde

    'nun sevgilisi , yaptığı paylaşımlar ile 'Instagram kraliçesi' olarak anılıyordu. Ancak Georgina'nın hükümdarlığı sona erdi. Rodriguez ünvanını, Elite dizisinde rol alan 20 yaşındaki 'ya kaptırdı. Anlaşılan o ki Georgina'nın pabucu dama atıldı.

    Georgina'nın pabucu dama! İşte yeni gözde

    Son dönemde reytingleri artan İspanyol dizisinde güzelliği ile dikkat çeken genç oyuncusu , Instagram hesabından paylaştığı reggaeton dansı videosu ile Ronaldo'nun sevgilisinin tacını kaptı.

    Evinin için çektiği dans videosu 42.8 milyon kez izlenen Ester Exposito, video sonrasında Instagram'daki takipçi sayısını 19.8 milyona çıkardı ve 'da en fazla takipçisi olan Georgina'dan 2 milyon daha fazla kişiye ulaşarak zirveye yerleşti.

    Portekiz'in Madeira şehrinde ile birlikte karantinada olan 'e bir kötü haber de Netflix'in bir başka İspanyol yıldızı 'dan geldi.

    Ünlü La Casa da Papel dizisinde Tokyo karakterini canlandıran Ursula, Instagram'da 18 milyon takipçiye ulaşarak, 17.7 milyon takipçisi olan Georgina Rodriquez'i geride bıraktı.

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