SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2020'de haftanın ilk eleme adayı, dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımından çıktı. Ada konseyinde eleme potasına girmesini istediği isimleri yazan Gönüllülerde yazılan isimlerde takım ikiye bölündü. Yazılan isimler ise Barış ile Gizem oldu. Adı en çok yazılan Barış, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde oylama yaptı. Yapılan oylama sonucunda Ezgi 5 oy, Yunus Emre ise 3 oy aldı. Böylece adı en fazla yazılan isim olan Ezgi, haftanın ikinci eleme adayı oldu.