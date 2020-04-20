Survivor 2020'de merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 52. bölüm fragmanında Yasin ve Barış arasında yumruklaşma yaşanıyor. İzleyenler bu kavga sonrasında Survivor'da diskalifiye oldu mu diye merak ediyor. Survivor 2020'de haftanın ilk eleme adayı, dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımından çıktı. Ada konseyinde eleme potasına girmesini istediği isimleri yazan Gönüllülerde yazılan isimlerde takım ikiye bölündü. Yazılan isimler ise Barış ile Gizem oldu. Adı en çok yazılan Barış, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.
SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor 2020'de haftanın ilk eleme adayı, dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımından çıktı. Ada konseyinde eleme potasına girmesini istediği isimleri yazan Gönüllülerde yazılan isimlerde takım ikiye bölündü. Yazılan isimler ise Barış ile Gizem oldu. Adı en çok yazılan Barış, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.
Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde oylama yaptı. Yapılan oylama sonucunda Ezgi 5 oy, Yunus Emre ise 3 oy aldı. Böylece adı en fazla yazılan isim olan Ezgi, haftanın ikinci eleme adayı oldu.
SURVİVOR KİM DİSKALİFİYE OLDU?
Kavganın ardından diskalifiye kararı alınıp alınmayacağı pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.
Dün Instagram hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, iki yarışmacının istenmeyen görüntüler sergilediğini ifade etmiş ve "Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ödül çok önemliydi. Tansiyon yükseldi. İki takım da kazanmak isteyince ortaya kıvılcımlar çıktı. Birazdan toplantı yapacağız. Yarınki bölümümüzde sıkıntılar var." demişti.
SURVİVOR 52.BÖLÜMDE NE YAŞANACAK?
20 Nisan 2020 Pazartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölümde yarışmacılar annelerinin seçtikleri yemekleri yiyebilmek için performanslarını sergilemek üzere parkura çıkacak. . Bu sırada Berkan, topların fırlatıldığını görünce "neden bu takımda oyun kaybeden herkes bir şeyler fırlatıyor?" sorusunu soracak. Kavganın fitilini ateşleyen bu soru sonrası Barış "neden acaba?" diyerek Yasin'i işaret edecek.
Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Bu akşam yayınlanan yeni bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Büyük heyecana sahne olan ödül oyununu gönüllüler takımı 10-6 skoruyla kazandı.
İkinci eleme adayı kim oldu?
Survivor'da bu gece eleme adayı Ezgi Hocaoğlu oldu. Böylelikle ilk iki eleme adayı Barış Murat Yağcı ve Ezgi Hocaoğlu oldu.
SURVİVOR NEDİR?
Survivor Tv8 ekranlarında yayınlanan ve "Acun Medya" tarafından hazırlanan Türkiye 'nin en çok izlenen en heyecanlı yarışma programı...
İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2020'nin bu yıl ki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor.
Ünlüler Takımı: Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Aycan Yanaş, Derya Can, Parviz Abdullayev, Elif Gören, Barış Murat Yağcı, Şaziye İvegin Üner, Mert Öcal, Tuğba Melis Türk
Gönüllüler Takımı: Fatma Günaydın, Burak Yurdugör, Meryem Kasap, Sadık Ardahan, Evrim Kekik, Cemal Can, Makbule Karabudak, Ceyhun Jay, Tayfun Erdoğan, Nisa Bölükbasi, Yasin Obuz
Survivor ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesi veren yarışmacıların zor yaşamı ve birincilik mücadelesi.