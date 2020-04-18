Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars yaşamını yitirdi.

Pars'ın ölümü magazin dünyasını da yasa boğarken ünlü isimlerden başsağlığı mesajları geldi.

İLK MESAJ SİNAN AKÇIL'DAN

Ebru Şallı ve Harun Tan'a ilk mesaj atanlardan biri Ebru Şallı'nın eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan geldi. Ebru Şallı ile mahkemelik olan Sinan Akçıl, evlat acısıyla yıkılan eski sevgilisine vefasını gösterdi. Şallı'nın oğlunun vefat ettiğini öğrenen Akçıl, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yerimden sarsıldım... Melek gibi bir çocuk kaybettik. Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı. Pars (Pançiko) çok ama çok üzgünüm. Ebru'nun Harun Tan'ın Beren'in ve tüm onu tanımış olanların başı sağ olsun. Başka da bir şey diyemiyorum" dedi.

BİR MESAJ DA UĞUR AKKUŞ'UN ESKİ EŞİNDEN GELDİ

Pars'ın ölümü magazin dünyasını yasa boğarken, ünlü isimlerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi. Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin de mesaj yayınlayan isimler arasındaydı.

Bir dönem Uğur Akkuş ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Gonca Derin Instagram hesabının hikaye bölümünden Ebru Şallı'ya başsağlığı diledi: "Acını en derinden hissediyorum. Sabırlar diliyorum."