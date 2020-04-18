Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 18.04.2020 13:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.04.2020 13:56
    ABONE OL

    'ya oğlu Pars için, 'un eski eşi 'den taziye mesajı

    Eski manken ve pilates eğitmeni 'nın yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti. Şallı ile iki yıl aşk yaşayan eski sevgili ise Instagram hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Sinan Akçıl'ın mesajının ardndan bir taziye mesajı da Ebru Şallı'nın eşi 'un eski eşi 'den geldi. Gonca Derin, Şallı'ya mesaj atarak acısını paylaştı.

    Eski eşten taziye mesajı!

    Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören 'nın eski eşi 'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars yaşamını yitirdi.

    Pars'ın ölümü magazin dünyasını da yasa boğarken ünlü isimlerden başsağlığı mesajları geldi.

    İLK MESAJ SİNAN AKÇIL'DAN

    Ebru Şallı ve Harun Tan'a ilk mesaj atanlardan biri Ebru Şallı'nın eski sevgilisi 'dan geldi. Ebru Şallı ile mahkemelik olan Sinan Akçıl, evlat acısıyla yıkılan eski sevgilisine vefasını gösterdi. Şallı'nın oğlunun vefat ettiğini öğrenen Akçıl, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yerimden sarsıldım... Melek gibi bir çocuk kaybettik. Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı. Pars (Pançiko) çok ama çok üzgünüm. Ebru'nun Harun Tan'ın Beren'in ve tüm onu tanımış olanların başı sağ olsun. Başka da bir şey diyemiyorum" dedi.

    BİR MESAJ DA UĞUR AKKUŞ'UN ESKİ EŞİNDEN GELDİ

    Pars'ın ölümü magazin dünyasını yasa boğarken, ünlü isimlerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi. 'un eski eşi de mesaj yayınlayan isimler arasındaydı.

    Bir dönem Uğur Akkuş ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Gonca Derin Instagram hesabının hikaye bölümünden Ebru Şallı'ya başsağlığı diledi: "Acını en derinden hissediyorum. Sabırlar diliyorum."

    Haberler Magazin Ebru Şallı'ya oğlu Pars için, Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'den taziye mesajı
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri