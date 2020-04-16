Geçtiğimiz günlerde annesi Şebnem Çapa'nın yaptığı yemekler yüzünden karantinada kilo almaktan dert yanan Ceylan Çapa, hemen diyete başladı. Sosyetik güzel, son dönemin en yaygın beslenme programlarından biri olan 'intermittent fasting' yani oruç diyetine başladı.



Her ay belirli aralıklarla yapılabilen oruç diyeti, dünyanın en popüler sağlık trendlerinden biri. Bu metod; kilo vermenin yanı sıra daha sağlıklı ve uzun ömür için de tercih ediliyor.

Ceylan Çapa, bu beslenme programına göre 18 saat boyunca hiçbir şey yemiyor; yani günde tek öğünle besleniyor. Buse Terim, zayıflamak için bu yönteme başvururken; Özge Ulusoy ve Deniz Akkaya gibi isimler de bu şekilde formda kalıyor.



Buse Terim, Özge Ulusoy'un da ara ara uyguladığı bu yöntemle yaklaşık 20 kilo verdi.