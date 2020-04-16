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    • Magazin
    • 16.04.2020 Gazete
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    , ve ’in ardından da ‘’ne başladı

    Ana kuralı 16 ile 18 saatte bir yemek olduğu için ‘’ olarak anılan beslenme programı, ünlülerin gözdesi oldu. , ve ’in ardından da bu diyete başladı.

    Kod adı: Oruç diyeti

    Geçtiğimiz günlerde annesi Şebnem Çapa'nın yaptığı yemekler yüzünden karantinada kilo almaktan dert yanan Ceylan Çapa, hemen diyete başladı. Sosyetik güzel, son dönemin en yaygın beslenme programlarından biri olan 'intermittent fasting' yani ne başladı.


    Her ay belirli aralıklarla yapılabilen oruç diyeti, dünyanın en popüler sağlık trendlerinden biri. Bu metod; kilo vermenin yanı sıra daha sağlıklı ve uzun ömür için de tercih ediliyor.

    Ceylan Çapa, bu beslenme programına göre 18 saat boyunca hiçbir şey yemiyor; yani günde tek öğünle besleniyor. Buse Terim, zayıflamak için bu yönteme başvururken; Özge Ulusoy ve Deniz Akkaya gibi isimler de bu şekilde formda kalıyor.


    , 'un da ara ara uyguladığı bu yöntemle yaklaşık 20 kilo verdi.

    Haberler Magazin Özge Ulusoy, Deniz Akkaya ve Buse Terim’in ardından Ceylan Çapa da ‘oruç diyeti’ne başladı
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