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    • Magazin
    • 16.04.2020 Gazete
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    Coronavirüs sebebiyle evden çıkamayan sosyete çıldırdı! Kapıları açın alışveriş yapalım

    Covid tüm dünyayı ' etkiledi. Evlere hapsetti. Ancak 'deki zenginlerin alışveriş tutkusu hız kesmedi. Sosyetikler Alışveriş Merkezi'nin santralini kilitledi. Lüks mağazaların açılmasını istedi. Ancak reddedildi.

    Kokonavirüs

    Tüm dünya salgınla boğuşurken onlar alışveriş derdine düştü! Bazı sosyetikler, Covid-19 nedeniyle kapılarını kapatan Zincirlikuyu'daki lüks bir mağazayı açtırmaya çalıştı. Mağazanın kendileri için gece saatlerinde açılmasında ısrar eden sosyetikler, bazı çalışanlara para dahi teklif etti...

    Sosyetiklerin lüks tutkusu, hiçbir engel tanımıyor! Tüm dünya gibi Türkiye'yi de etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle birçok lüks mağaza, kepenk indirdi. Tek işleri de alışveriş yapmak olan bazı sosyetikler, herkesin sağlığı için alınan bu karardan memnun olmadı. İnternet üzerinden kozmetik, ayakkabı ve kıyafet almak da sosyetiklerin 'alışveriş bağımlılığını' kesmedi.

    RÜŞVET TEKLİF EDEN VAR
    Zincirlikuyu'daki Beymen'in     müdavimi olan bazı sosyetikler, mağaza çalışanlarını telefon yağmuruna tutmaya başladı. Salgını umursamadan alışveriş yapmak isteyenler, çalışanlara "Gece geç saatte mağazayı açın" ısrarında bulundu. Aralarında bir turizmci iş adamının eşinin de bulunduğu bazı sosyetikler, iddialara göre bununla da kalmayıp bazı çalışanlara yüklü miktarda para teklif etti.

    DÜNYA YANSA ONLARA BOŞ
    Ancak yaptıkları teklifler, kesin bir dille reddedildi. İstinye'deki dünyaca ünlü bir mağazanın müdürüne de birçok sosyetiğin benzer tekliflerde bulunduğu kulaktan kulağa yayıldı. Evlerinden çıkmadıkları halde lüks kıyafet, çanta ve ayakkabının peşine düşen sosyetikler, "Dünya yansa umurlarında değil" dedirtti.


    LOPEZ DE TAKINTILI
    Ailesiyle Miami'deki malikanesinde karantinada olan de "İnternet üzerinden alışveriş yaparak kendimi mutlu etmeye çalışıyorum. Çünkü alışveriş yapmazsam depresyona girebileceğimden korkuyorum" demişti.

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