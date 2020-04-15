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    • Magazin
    • 15.04.2020 Gazete
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    Açıkgöz Ailesi, entrikalarla dolu lar’a rakip çıktı!

    Açıkgöz Ailesi, entrikalarla dolu lar’a rakip çıktı! Abla , Hadise’yi Kim Kardashian’a benzetti. ‘O da benim gibi ezilmekten bıktı’ diyerek de kendisi için Kourtney Kardashian benzetmesi yaptı.

    Turkish Kardashian'lar

    Hadise'nin kanlı bıçaklı olduğu ablası , kardeşi Kim Kardashian'ı döven Kourtney Kardashian'a "Neler yaşadığını hissediyorum kardeşim!" sözleriyle destek vermişti. Abla Açıkgöz'e önceki gün "Tabii anlarsın. O da kardeşlerinin üzerinden zengin oldu ama paraya doymadı" yorumu geldi.


    Sosyal medyada Açıkgöz ve Ailesi kıyası yapıldı. Yorumlara göre; seksi popçu, Kim Kardashian; abla Hülya Açıkgöz, Kourtney; küçük kardeş Derya, Khloe ve anne Gülnihal Hanım da Kris Jenner oluyor...

    Bu eleştiri karşısında küplere binen Hülya Açıkgöz, yanıtıyla yine Hadise'yi hedef aldı: "Kourtney, baskıdan ve ezilmekten bıkan bir şahıs. Evet o yüzden onu en iyi anlayan benim." Ablanın bu çıkışı da "Açıkgöz Ailesi, entrikada Kardashian'ları aratmıyor" dedirtti.


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