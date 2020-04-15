Hadise'nin kanlı bıçaklı olduğu ablası Hülya Açıkgöz, kardeşi Kim Kardashian'ı döven Kourtney Kardashian'a "Neler yaşadığını hissediyorum kardeşim!" sözleriyle destek vermişti. Abla Açıkgöz'e önceki gün "Tabii anlarsın. O da kardeşlerinin üzerinden zengin oldu ama paraya doymadı" yorumu geldi.



Sosyal medyada Açıkgöz ve Kardashian Ailesi kıyası yapıldı. Yorumlara göre; seksi popçu, Kim Kardashian; abla Hülya Açıkgöz, Kourtney; küçük kardeş Derya, Khloe ve anne Gülnihal Hanım da Kris Jenner oluyor...

Bu eleştiri karşısında küplere binen Hülya Açıkgöz, yanıtıyla yine Hadise'yi hedef aldı: "Kourtney, baskıdan ve ezilmekten bıkan bir şahıs. Evet o yüzden onu en iyi anlayan benim." Ablanın bu çıkışı da "Açıkgöz Ailesi, entrikada Kardashian'ları aratmıyor" dedirtti.



