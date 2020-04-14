İngiltere'de doğup büyüyen Yasemin Allen, Coronavirüs nedeniyle Londra'daki evinden çıkmıyor. Salgının kabusu yaşattığı Londra'daki bahçeli evinden paylaşımlar yapan 30 yaşındaki güzel oyuncu, zamanının büyük kısmını bahçede spor yaparak geçiyor.

Kusursuz fiziğiyle hemcinslerini kıskandıran Yasemin Allen, yeni tutkusunun refleks topu olduğunu söyledi.

Aldığı bu aparat sayesinde boks yapar gibi toplara vuran güzel oyuncu, "Hem zihnimi arındırıyorum hem de kaslarımı çalıştırıyorum" dedi.



YILDIZLARIN TERCİHİ

Refleks topu kullanarak antrenman yapan dünyaca ünlü yıldızlar arasında 'Açlık Oyunları' filmiyle şöhreti yakalayan Jennifer Lawrence da var.