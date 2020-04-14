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    • Magazin
    • 14.04.2020 Gazete
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    'in formunun sırrı ortaya çıktı! Hollywood yıldızlarının da kullandığı yla...

    Londra’daki evinde karantinada olan , Hollywood yıldızlarının da kullandığı yla formda kalıyor. Boks yapar gibi toplara vuran güzel oyuncu, hem bedenini hem zihnini dinç tutuyor.

    Altın yumruk!

    İngiltere'de doğup büyüyen Yasemin Allen, Coronavirüs nedeniyle Londra'daki evinden çıkmıyor. Salgının kabusu yaşattığı Londra'daki bahçeli evinden paylaşımlar yapan 30 yaşındaki güzel oyuncu, zamanının büyük kısmını bahçede spor yaparak geçiyor.

    Kusursuz fiziğiyle hemcinslerini kıskandıran Yasemin Allen, yeni tutkusunun olduğunu söyledi.

    Aldığı bu aparat sayesinde boks yapar gibi toplara vuran güzel oyuncu, "Hem zihnimi arındırıyorum hem de kaslarımı çalıştırıyorum" dedi.


    YILDIZLARIN TERCİHİ
    Refleks topu kullanarak antrenman yapan dünyaca ünlü yıldızlar arasında 'Açlık Oyunları' filmiyle şöhreti yakalayan Jennifer Lawrence da var.

    Haberler Magazin Yasemin Allen'in formunun sırrı ortaya çıktı! Hollywood yıldızlarının da kullandığı refleks topuyla...
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