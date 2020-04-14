Coronavirüs, Ege'nin gizli kalmış yerlerine talebi arttırdı. Geçtiğimiz günlerde de Kıvanç Tatlıtuğ'un Çanakkale'ye bağlı Kemallı Köyü'nden arazi baktığına dair haberler çıktı. Bunu duyan vatandaşlar da bölgeyi araştırmaya koyulunca fiyatlar, iki katına çıktı.

Bölgedeki emlakçılar, her gün 50 telefon aldıklarını açıkladı.



Kemallı Köyü, Instagram hesabından da Kıvanç Tatlıtuğ'un bölgeden ev baktığını iddia edip reklamlarını yapıyor.

Kemallı Köyü'nde arazisi olanlar da, bunları peş peşe satışa çıkarmaya başladı. Bölgelerine gösterilen ilgiyi fırsata çevirmek isteyenler, bununla da kalmadı. Instagram'da bulunan 'Tarihi Kemallı Köyü' hesabı, belirli bir ücret ödeyip 'sponsorlu reklam' çıktı. Reklamda ise yakışıklı oyuncunun kullanılması, "Köye Kıvanç Bereketi" dedirtti.





ROMANTİK KUTLAMA

Tatlıtuğ, dün 43 yaşına basan eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un yeni yaşını bu kareyle kutlayıp altına "İyi ki doğdun canım benim, iyi ki sen varsın, seni seviyorum" diye yazdı. Dizer'den de "İyi ki sen de varsın özel adam" karşılığı geldi.