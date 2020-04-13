Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli? Magazin gündeminde Aleyna Tilki ve Kadir Güneş aşkında yeni haberler ortaya çıktı. '2. Sayfa' programının haberine göre; bir süredir Kadir Güneş ile aşk yaşayan 19 yaşındaki popçu, ayrılık kararı aldı. Bu gelişmenin ardından, Kadir Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı.

NEDEN AYRILDILAR?

Koronavirüs nedeniyle evlerine çekilen ve bu süre zarfında görüşemeyen ikili, beraberliklerine son verdi. Vakit geçiremedikleri süre boyunca yaşadıkları tartışmaları aşamayan genç çift, karşılıklı olarak birlikteliklerini bitirdi.

KADİR GÜNEŞ KİMDİR?

Kadir Güneş, Tarkan ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlerle arkadaş olan iş adamı Metin Güneş'in oğlu, modacı Gülnur Güneş'in kardeşidir. Aslen Ankaralıdır. Kadir Güneş, bir dönem Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz Şubat ayında eğlenmeye çıkan ikili mekanda kavga etmeleriyle gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Kadir Güneş'in birçok takipçisi bulunuyor.