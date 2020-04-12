Kimi spor kimi oyun Sever

Zeynep Sever Demirel de karantina sürecinde sporunu ihmal etmeyenlerden. Önceki gün evinde antrenman yapan güzel yengeye minik kızı Yade de eşlik etti. Sever, bu kareye "20 kilo ile plank keyfi" yazdı.
Zeynep Sever Demirel de karantina sürecinde sporunu ihmal etmeyenlerden. Önceki gün evinde antrenman yapan güzel yengeye minik kızı Yade de eşlik etti. Sever, bu kareye "20 kilo ile plank keyfi" yazdı.
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