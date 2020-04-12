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    • Magazin
    • 12.04.2020 Gazete
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    karantinada da sporunu ihmal etmiyor

    de karantina sürecinde sporunu ihmal etmeyenlerden. Önceki gün evinde antrenman yapan güzel yengeye minik kızı Yade de eşlik etti. Sever, bu kareye "20 kilo ile plank keyfi" yazdı.

    Kimi spor kimi oyun Sever

    de karantina sürecinde sporunu ihmal etmeyenlerden. Önceki gün evinde antrenman yapan güzel yengeye minik kızı Yade de eşlik etti. Sever, bu kareye "20 kilo ile plank keyfi" yazdı.

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