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    • Magazin
    • 12.04.2020 Gazete
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    Son moda parti

    Annesi Nedret Taciroğlu'yla birlikte dünyaca ünlü isimleri giydiren , önceki gün yeni yaşını kutladı. Zorunlu olarak kutlamayı evinde yapan sosyetik modacı, balonlarla böyle poz verdi.

    Son moda parti
    Annesi Nedret Taciroğlu'yla birlikte dünyaca ünlü isimleri giydiren Yasemin Taciroğlu, önceki gün yeni yaşını kutladı. Zorunlu olarak kutlamayı evinde yapan sosyetik modacı, balonlarla böyle poz verdi.

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