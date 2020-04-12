Son moda parti

Annesi Nedret Taciroğlu'yla birlikte dünyaca ünlü isimleri giydiren Yasemin Taciroğlu, önceki gün yeni yaşını kutladı. Zorunlu olarak kutlamayı evinde yapan sosyetik modacı, balonlarla böyle poz verdi.
Annesi NedretTaciroğlu'yla birlikte dünyacaünlü isimleri giydiren YaseminTaciroğlu, önceki gün yeniyaşını kutladı. Zorunlu olarakkutlamayı evinde yapansosyetik modacı, balonlarlaböyle poz verdi.
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