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    • Magazin
    • 12.04.2020 Gazete
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    Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe pişman oldu!

    Serdar Ortaç'ın eski eşi , karantina sürecinde herkes gibi mutfaktan çıkmadı.Birkaç kilo aldığını söyleyen İrlandalı model, spor yaparken çektiği bu kareye "Şimdi yedikleri eritme zamanı" dedi.

    Chloe pişman oldu!
    Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, karantina sürecinde herkes gibi mutfaktan çıkmadı.Birkaç kilo aldığını söyleyen İrlandalı model, spor yaparken çektiği bu kareye "Şimdi yedikleri eritme zamanı" dedi.

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