Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe pişman oldu!

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, karantina sürecinde herkes gibi mutfaktan çıkmadı.Birkaç kilo aldığını söyleyen İrlandalı model, spor yaparken çektiği bu kareye "Şimdi yedikleri eritme zamanı" dedi.
Serdar Ortaç'ın eski eşi ChloeLoughnan, karantina sürecinde herkes gibi mutfaktan çıkmadı.Birkaç kilo aldığını söyleyen İrlandalı model, spor yaparken çektiği bu kareye "Şimdiyediklerieritmezamanı" dedi.
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