Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Aslıhan Karalar, yeni bir köpek sahiplendi. 'Coffee' isimli bir köpeği olan Karalar, yeni dostuyla bu karesine 'Hoş geldin Daisy' diye yazdı. Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Aslıhan Karalar, yeni bir köpek sahiplendi. 'Coffee' isimli bir köpeği olan Karalar, yeni dostuyla bu karesine 'Hoş geldin Daisy' diye yazdı.
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