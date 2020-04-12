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    • Magazin
    • 12.04.2020 Gazete
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    'ın güzel oyuncusu 'dan minik köpeğiyle sevimli paylaşım

    'ın güzel oyuncusu , yeni bir köpek sahiplendi. 'Coffee' isimli bir köpeği olan Karalar, yeni dostuyla bu karesine "Hoş geldin Daisy" diye yazdı.

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