Günlerdir karantinada olan Demet Özdemir, önceki gün lüks evinin bahçesinde güneş keyfi yaptı. 28 yaşındaki oyuncunun bu pozuna, hayranlarından beğeni yağdı.
Günlerdir karantinada olan Demet Özdemir, önceki gün lüks evinin bahçesinde güneş keyfi yaptı. 28 yaşındaki oyuncunun bu pozuna, hayranlarından beğeni yağdı.
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