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    • Magazin
    • 12.04.2020 Gazete
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    Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı 'i 'Yılın en iyi kadın oyuncusu' seçti

    Günlerdir ailesiyle evinde olan , geçtiğimiz akşam yine atv ekranına kilitlenip 'Bir Zamanlar Çukurova'yı seyretti. Ünlü popçu, Züleyha karakterini canlandıran için 'Yılın en iyi kadın oyuncusu' yorumu yaptı.

    Yılın aktrisi Hilal’i seçti

    Günlerdir ailesiyle evinde olan Demet Akalın, geçtiğimiz akşam yine atv ekranına kilitlenip 'Bir Zamanlar Çukurova'yı seyretti. Ünlü popçu, Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek için 'Yılın en iyi kadın oyuncusu' yorumu yaptı.

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