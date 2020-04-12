Günlerdir ailesiyle evinde olan Demet Akalın, geçtiğimiz akşam yine atv ekranına kilitlenip 'Bir Zamanlar Çukurova'yı seyretti. Ünlü popçu, Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek için 'Yılın en iyi kadın oyuncusu' yorumu yaptı.