Bahçede eğlence

Günlerdir karantinada olan Ece Seçkin, güzel havayı görünce kendisini evinin bahçesine attı. Güzel popçu, sevimli köpeğiyle de çimlerde eğlendiği anları Instagram'da paylaştı. Günlerdir karantinada olan Ece Seçkin, güzel havayı görünce kendisini evinin bahçesine attı. Güzel popçu, sevimli köpeğiyle de çimlerde eğlendiği anları Instagram'da paylaştı.
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