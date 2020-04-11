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    • Magazin
    • 11.04.2020 Gazete
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    Yağmur işleri büyüttü!

    Güzel sanatlar fakültesi mezunu olan , karantinada işleri büyüttü. Seramik okulu açacak olan oyuncu, şimdi de beyaz ayakkabılara desen çiziyor.

    Yağmur işleri büyüttü!

    Güzel sanatlar fakültesi mezunu olan Yağmur Tanrısevsin, karantinada işleri büyüttü. Seramik okulu açacak olan oyuncu, şimdi de beyaz ayakkabılara desen çiziyor.

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