Yağmur işleri büyüttü!

Güzel sanatlar fakültesi mezunu olan Yağmur Tanrısevsin, karantinada işleri büyüttü. Seramik okulu açacak olan oyuncu, şimdi de beyaz ayakkabılara desen çiziyor.
Güzel sanatlar fakültesi mezunu olan Yağmur Tanrısevsin, karantinada işleri büyüttü. Seramik okulu açacak olan oyuncu, şimdi de beyaz ayakkabılara desen çiziyor.
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