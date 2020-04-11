Güzel oyuncu Eda Özerkan, karantinada sporunu ihmal etmedi. Özerkan'a antrenmanında minik kızı Eliz eşlik etti. İkilinin önceki günkü bu bu pozu "Tatlı spor" dedirtti.
Güzel oyuncu Eda Özerkan, karantinada sporunu ihmal etmedi. Özerkan'a antrenmanında minik kızı Eliz eşlik etti. İkilinin önceki günkü bu bu pozu "Tatlı spor" dedirtti.
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