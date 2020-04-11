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    • Magazin
    • 11.04.2020 Gazete
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    Tatlı spor

    Güzel oyuncu , karantinada sporunu ihmal etmedi. Özerkan'a antrenmanında minik kızı Eliz eşlik etti. İkilinin önceki günkü bu bu pozu "Tatlı spor" dedirtti.

    Tatlı spor

    Güzel oyuncu , karantinada sporunu ihmal etmedi. Özerkan'a antrenmanında minik kızı Eliz eşlik etti. İkilinin önceki günkü bu bu pozu "Tatlı spor" dedirtti.

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