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    • Magazin
    • 11.04.2020 Gazete
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    , Pi ve Pati isimli iki kedisiyle poz verdi

    , önceki gün Pi ve Pati isimli iki kedisiyle böyle poz verdi. Güzel oyuncu, kedilerini kucağına alırken Mini isimli minik köpeği ise yerden onları seyretti. Pınar Altuğ, bu kareye "Fotoğraftaki kıskancı bulunuz" notu düştü.

    Kıskanç bakış

    Pınar Altuğ, önceki gün Pi ve Pati isimli iki kedisiyle böyle poz verdi. Güzel oyuncu, kedilerini kucağına alırken Mini isimli minik köpeği ise yerden onları seyretti. Pınar Altuğ, bu kareye "Fotoğraftaki kıskancı bulunuz" notu düştü.

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