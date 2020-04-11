Pınar Altuğ, önceki gün Pi ve Pati isimli iki kedisiyle böyle poz verdi. Güzel oyuncu, kedilerini kucağına alırken Mini isimli minik köpeği ise yerden onları seyretti. Pınar Altuğ, bu kareye "Fotoğraftaki kıskancı bulunuz" notu düştü.