Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 11.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Gisele tepkisi!

    Brezilyalı top model ile 11 yıldır evli olan Amerikan futbolcusu , mutsuz olduğunu açıkladı. Evlilik danışmanına gittiklerini itiraf eden Brady'nin derdi ise ünlü modelin ev ve çocuklarla yeterince ilgilenmemesi…

    Gisele tepkisi!
    Brezilyalı top model Gisele Bündchen ile 11 yıldır evli olan Amerikan futbolcusu Tom Brady, mutsuz olduğunu açıkladı. Evlilik danışmanına gittiklerini itiraf eden Brady'nin derdi ise ünlü modelin ev ve çocuklarla yeterince ilgilenmemesi…

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Gisele tepkisi!
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri