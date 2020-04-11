Gisele tepkisi!

Brezilyalı top model Gisele Bündchen ile 11 yıldır evli olan Amerikan futbolcusu Tom Brady, mutsuz olduğunu açıkladı. Evlilik danışmanına gittiklerini itiraf eden Brady'nin derdi ise ünlü modelin ev ve çocuklarla yeterince ilgilenmemesi…
Brezilyalı top model GiseleBündchen ile 11 yıldır evli olanAmerikan futbolcusu TomBrady, mutsuz olduğunu açıkladı.Evlilik danışmanına gittiklerini itirafeden Brady'nin derdi ise ünlümodelin ev ve çocuklarla yeterinceilgilenmemesi…
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.