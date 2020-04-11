Güzel oyuncu Fahriye Evcen, dün evinin bahçesinde böyle pozlar verdi. Evcen'in makyajsız haliyle özgüvenini gösterdiği paylaşımına "Fahriye çiçek açtı" yorumları yağdı.
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, dün evinin bahçesinde böyle pozlar verdi. Evcen'in makyajsız haliyle özgüvenini gösterdiği paylaşımına "Fahriye çiçek açtı" yorumları yağdı.
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