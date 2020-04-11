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    • Magazin
    • 11.04.2020 Gazete
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    evinin bahçesinden poz verdi

    Güzel oyuncu , dün evinin bahçesinde böyle pozlar verdi. Evcen'in makyajsız haliyle özgüvenini gösterdiği paylaşımına "Fahriye çiçek açtı" yorumları yağdı.

    Fahriye çiçek açtı

    Güzel oyuncu , dün evinin bahçesinde böyle pozlar verdi. Evcen'in makyajsız haliyle özgüvenini gösterdiği paylaşımına "Fahriye çiçek açtı" yorumları yağdı.

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